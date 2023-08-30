Уведомления о лесных пожарах будут приходить через «Госуслуги»
В России начнут оповещать о лесных пожарах через сервис «Госуслуги», сообщили в Рослесхозе.
«Теперь пользователям “Госуслуг” будут приходить push-уведомления, сообщения на электронную почту и в личный кабинет на "Госуслугах" о текущей пожароопасной ситуации в субъекте», – говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения и рекомендации по посещению лесов вводят региональные власти. Ранее об ограничениях оповещали через правительственные порталы, официальные соцсети и СМИ.
«Этот сервис станет очень важным дополнением к уже имеющейся системе предупреждения», – заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников, его слова привела пресс-служба.
Ранее Советников сообщил, что в летний лесопожарный сезон 2023 г. пожары были зафиксированы на площади 4,3 млн га – это в 1,8 раза меньше среднего пятилетнего значения. «На сегодня с уверенностью можно говорить, что летнюю вспышку мы прошли. Больших площадей лесных пожаров у нас в этом сезоне не планируется», – сказал он (цитата по ТАСС).
При этом в «Авиалесоохране» заявили, что опасность лесных пожаров будет сохраняться и в сентябре из-за теплой и сухой погоды. В частности, риски возгораний будут присутствовать на территориях Воронежской, Белгородской, Саратовской, Иркутской областей и др.