Газета
Общество

Уведомления о лесных пожарах будут приходить через «Госуслуги»

Ведомости

В России начнут оповещать о лесных пожарах через сервис «Госуслуги», сообщили в Рослесхозе.

«Теперь пользователям “Госуслуг” будут приходить push-уведомления, сообщения на электронную почту и в личный кабинет на "Госуслугах" о текущей пожароопасной ситуации в субъекте», – говорится в сообщении. 

Отмечается, что ограничения и рекомендации по посещению лесов вводят региональные власти. Ранее об ограничениях оповещали через правительственные порталы, официальные соцсети и СМИ.

«Этот сервис станет очень важным дополнением к уже имеющейся системе предупреждения», – заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников, его слова привела пресс-служба.

Ранее по теме: «Авиалесоохрана» назвала причину лесного пожара в районе Геленджика

Ранее Советников сообщил, что в летний лесопожарный сезон 2023 г. пожары были зафиксированы на площади 4,3 млн га – это в 1,8 раза меньше среднего пятилетнего значения. «На сегодня с уверенностью можно говорить, что летнюю вспышку мы прошли. Больших площадей лесных пожаров у нас в этом сезоне не планируется», – сказал он (цитата по ТАСС).

При этом в «Авиалесоохране» заявили, что опасность лесных пожаров будет сохраняться и в сентябре из-за теплой и сухой погоды. В частности, риски возгораний будут присутствовать на территориях Воронежской, Белгородской, Саратовской, Иркутской областей и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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