Уведомления о лесных пожарах будут приходить через «Госуслуги»

Ранее Советников сообщил, что в летний лесопожарный сезон 2023 г. пожары были зафиксированы на площади 4,3 млн га – это в 1,8 раза меньше среднего пятилетнего значения. «На сегодня с уверенностью можно говорить, что летнюю вспышку мы прошли. Больших площадей лесных пожаров у нас в этом сезоне не планируется», – сказал он (цитата по ТАСС).