Правительство выделит дополнительные 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Решение стало продолжением работы по увеличению доходов бюджетников, которые попадают под действие майских указов (подписаны президентом Владимиром Путиным в мае 2012 г.). Мушустин напомнил, что фонд оплаты труда бюджетников увеличили с начала 2023 г.