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Общество

Правительство выделит дополнительные 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Ведомости

Правительство дополнительно выделит более 30 млрд на повышение зарплат бюджетников. Дополнительное финансирование получат педагоги, врачи, работники науки и культуры. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Решение стало продолжением работы по увеличению доходов бюджетников, которые попадают под действие майских указов (подписаны президентом Владимиром Путиным в мае 2012 г.). Мушустин напомнил, что фонд оплаты труда бюджетников увеличили с начала 2023 г.

Владимир Путин поручил увеличить зарплаты бюджетников с начала 2023 г., предусмотрев дальнейшую корректировку фонда оплаты труда в соответствии с темпами роста среднемесячной заработной платы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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