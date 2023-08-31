Правительство выделит дополнительные 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
Правительство дополнительно выделит более 30 млрд на повышение зарплат бюджетников. Дополнительное финансирование получат педагоги, врачи, работники науки и культуры. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Решение стало продолжением работы по увеличению доходов бюджетников, которые попадают под действие майских указов (подписаны президентом Владимиром Путиным в мае 2012 г.). Мушустин напомнил, что фонд оплаты труда бюджетников увеличили с начала 2023 г.
Владимир Путин поручил увеличить зарплаты бюджетников с начала 2023 г., предусмотрев дальнейшую корректировку фонда оплаты труда в соответствии с темпами роста среднемесячной заработной платы.