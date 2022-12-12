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Экономика

Путин поручил увеличить зарплаты бюджетников в начале следующего года

Ведомости

Правительство России должно обеспечить в начале следующего года темпы роста зарплат бюджетников как в среднем в экономике, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Обеспечить увеличение в начале 2023 г. фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 г. среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 г. дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики», – говорится в тексте указа.

Правительству также поручено обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня зарплат отдельных категорий бюджетников.

На совещании, которое прошло 30 ноября, Путин заявил, что сейчас только 10 регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на 100%». Он напомнил, что для регионов допустимо отклонение от целевых показателей на 5%. Те субъекты Российской Федерации, которые нуждаются в помощи, должны будут получить дополнительные финансы. 

Тогда же министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации сообщил, что рост зарплат бюджетников в следующем году составит 8%. Он отметил, что пенсии, как и было запланировано, вырастут на 1000 руб. Министр также добавил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военных растут чуть более опережающими темпами. Эти показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 гг., подчеркнул он.

Согласно прогнозу Минэка, среднемесячная зарплата в России в 2022 г. вырастет более чем на 6600 руб., или на 11,6% относительно уровня 2021 г., и составит 63 888 руб. В 2023 г. ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6000 руб., или 8,7%, – до 69 452 руб. В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 руб. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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