Суд вновь отклонил иск волгоградца, купившего вещи в ЦУМе в 846 раз дешевле

После этого Анохин обратился в суд с тем, чтобы ему доставили заказанные товары по той стоимости, которую он оплатил. При этом он ссылался на закон о правах потребителя. 19 июля 2023 г. Верховный суд России встал на сторону Анохина, несмотря на отказы судов трех инстанций ранее, и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.