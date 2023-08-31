Газета
Общество

Суд вновь отклонил иск волгоградца, купившего вещи в ЦУМе в 846 раз дешевле

Ведомости

Дзержинский районный суд Волгограда отклонил иск покупателя Станислава Анохина, оформившего заказ на сайте ЦУМа на сумму в 846 раз ниже реальной стоимости вещей из-за сбоя, передает «РИА Новости».

Суд постановил оставить иск Анохина без удовлетворения. При этом он может обжаловать решение суда.

В июле 2021 г. Анохин приобрел 19 товаров стоимостью 19–129 руб. на сайте ритейлера. «В качестве подтверждения заключения договора [купли-продажи] на электронный адрес и номер телефона [покупателя было] направлено сообщение от магазина, а также списаны со счета денежные средства», – отмечается в заявлении суда. Всего Анохиным было потрачено 2787 руб.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Однако «Торговый дом ЦУМ» не стал отправлять приобретенные товары покупателю. По версии ритейлера, некорректные цены были обусловлены техническим сбоем 21 июля 2021 г. При этом магазин согласился отдать заказанные вещи, но при условии доплаты их полной стоимости.

После этого Анохин обратился в суд с тем, чтобы ему доставили заказанные товары по той стоимости, которую он оплатил. При этом он ссылался на закон о правах потребителя. 19 июля 2023 г. Верховный суд России встал на сторону Анохина, несмотря на отказы судов трех инстанций ранее, и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных