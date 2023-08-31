Суд вновь отклонил иск волгоградца, купившего вещи в ЦУМе в 846 раз дешевле
Дзержинский районный суд Волгограда отклонил иск покупателя Станислава Анохина, оформившего заказ на сайте ЦУМа на сумму в 846 раз ниже реальной стоимости вещей из-за сбоя, передает «РИА Новости».
Суд постановил оставить иск Анохина без удовлетворения. При этом он может обжаловать решение суда.
В июле 2021 г. Анохин приобрел 19 товаров стоимостью 19–129 руб. на сайте ритейлера. «В качестве подтверждения заключения договора [купли-продажи] на электронный адрес и номер телефона [покупателя было] направлено сообщение от магазина, а также списаны со счета денежные средства», – отмечается в заявлении суда. Всего Анохиным было потрачено 2787 руб.
Однако «Торговый дом ЦУМ» не стал отправлять приобретенные товары покупателю. По версии ритейлера, некорректные цены были обусловлены техническим сбоем 21 июля 2021 г. При этом магазин согласился отдать заказанные вещи, но при условии доплаты их полной стоимости.
После этого Анохин обратился в суд с тем, чтобы ему доставили заказанные товары по той стоимости, которую он оплатил. При этом он ссылался на закон о правах потребителя. 19 июля 2023 г. Верховный суд России встал на сторону Анохина, несмотря на отказы судов трех инстанций ранее, и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.