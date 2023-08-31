Минобрнауки поручило вузам провести инструктаж по отработке действий при ЧС

«Руководство Министерства науки и высшего образования РФ поручило вузам организовать и провести с 1 по 10 сентября 2023 г. дополнительные инструктивные занятия с персоналом образовательных организаций и студентами по вопросам обеспечения комплексной безопасности и отработки алгоритмов действий в случаях различных чрезвычайных ситуаций», – сказано в сообщении.