Минобрнауки поручило вузам провести инструктаж по отработке действий при ЧС
Минобрнауки дало вузам поручение с 1 по 10 сентября провести дополнительный инструктаж по отработке действий при ЧС с сотрудниками и студентами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Руководство Министерства науки и высшего образования РФ поручило вузам организовать и провести с 1 по 10 сентября 2023 г. дополнительные инструктивные занятия с персоналом образовательных организаций и студентами по вопросам обеспечения комплексной безопасности и отработки алгоритмов действий в случаях различных чрезвычайных ситуаций», – сказано в сообщении.
29-30 августа аналогичные мероприятия были проведены с учениками школ и колледжей. Эти учения прошли впервые. Они были организованы сотрудниками Минпросвещения, МЧС, Росгвардии и региональными властями. В рамках мероприятий проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.
Необходимость таких мероприятий связана с тем, чтобы психологически подготовить педагогические коллективы к разным алгоритмам действий при возникновении нештатных ситуаций, пояснили тогда в Минпросвещения.