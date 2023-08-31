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Минобрнауки поручило вузам провести инструктаж по отработке действий при ЧС

Ведомости

Минобрнауки дало вузам поручение с 1 по 10 сентября провести дополнительный инструктаж по отработке действий при ЧС с сотрудниками и студентами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Руководство Министерства науки и высшего образования РФ поручило вузам организовать и провести с 1 по 10 сентября 2023 г. дополнительные инструктивные занятия с персоналом образовательных организаций и студентами по вопросам обеспечения комплексной безопасности и отработки алгоритмов действий в случаях различных чрезвычайных ситуаций», – сказано в сообщении.

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29-30 августа аналогичные мероприятия были проведены с учениками школ и колледжей. Эти учения прошли впервые. Они были организованы сотрудниками Минпросвещения, МЧС, Росгвардии и региональными властями. В рамках мероприятий проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Необходимость таких мероприятий связана с тем, чтобы психологически подготовить педагогические коллективы к разным алгоритмам действий при возникновении нештатных ситуаций, пояснили тогда в Минпросвещения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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