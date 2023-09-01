Российские школы полностью перешли на отечественное ПО
Все российские школы полностью перешли на отечественное программное обеспечение (ПО). Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов президенту России Владимиру Путину на церемонии открытия новых школ в регионах.
«Вы поручали нам и Минцифры полностью обеспечить переход на отечественное программное обеспечение. Задача выполнена», – отчитался Кравцов.
Министр отметил, что переходу помог опыт Москвы, Московской области и других субъектов РФ. Также во всех регионах успешно внедрили Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Моя школа».
«Моя школа» – образовательная платформа для учеников, родителей и учителей, созданная Минпросвещения для реализации образовательных программ всех уровней основного образования. Платформа позволяет получить доступ к цифровым сервисам и учебным материалам.
10 ноября 2022 г. Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на российское ПО, в частности, использовать для проведения сессий и итоговых аттестаций отечественные средства видео-конференц-связи из реестра Минцифры.