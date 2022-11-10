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Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на российское ПО

Ведомости

Министерство науки и высшего образования РФ посоветовало университетам использовать отечественные средства видео-конференц-связи из реестра Минцифры для проведения сессий и итоговых аттестаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вузам рекомендовано использовать отечественные средства видео-конференц-связи, внесенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры РФ», — заявили в министерстве.

В Минобрнауки добавили, что в настоящее время вузы уже зачастую используют отечественные TrueConf, VideoMost, «Видеоселектор», IVA MCU, Vinteo.

Ранее, 17 октября, «Коммерсантъ» писал о похожей инициативе Минпросвещения. В ведомствах Хабаровского края и в администрации Курской области рассказали, что от регионов потребовали ограничить использование WhatsApp, Skype, Google Drive и других иностранных сервисов в школах. В качестве замены были предложены «VK Мессенджер» и учебная платформа «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).

Позже в Минпросвещения опровергли запрет на использование зарубежных приложений. Там уточнили, что речь шла исключительно о рекомендациях использовать ФГИС «Моя школа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных