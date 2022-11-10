Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на российское ПО
Министерство науки и высшего образования РФ посоветовало университетам использовать отечественные средства видео-конференц-связи из реестра Минцифры для проведения сессий и итоговых аттестаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Вузам рекомендовано использовать отечественные средства видео-конференц-связи, внесенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры РФ», — заявили в министерстве.
В Минобрнауки добавили, что в настоящее время вузы уже зачастую используют отечественные TrueConf, VideoMost, «Видеоселектор», IVA MCU, Vinteo.
Ранее, 17 октября, «Коммерсантъ» писал о похожей инициативе Минпросвещения. В ведомствах Хабаровского края и в администрации Курской области рассказали, что от регионов потребовали ограничить использование WhatsApp, Skype, Google Drive и других иностранных сервисов в школах. В качестве замены были предложены «VK Мессенджер» и учебная платформа «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).
Позже в Минпросвещения опровергли запрет на использование зарубежных приложений. Там уточнили, что речь шла исключительно о рекомендациях использовать ФГИС «Моя школа».
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