Минпросвещения рекомендовало запретить WhatsApp в школах

Идея перевода российских школ и вузов на отечественные мессенджеры прозвучала еще в 2021 г. в рамках госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». В рамках этой инициативы должны быть реализованы сервисы электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, а также ряда других цифровых сервисов российской разработки. В сентябре 2022 г. Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение, предусматривающее использование «VK Мессенджера», «VK Звонков» и «Почты Mail.ru» в школах в рамках внедрения ФГИС «Моя школа».