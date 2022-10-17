Минпросвещения рекомендовало запретить WhatsApp в школах
Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и других иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса, об этом «Коммерсанту» рассказали в Минпросвещения Хабаровского края и в администрации Курской области.
Как пояснили в Минобразования Нижегородской области, отказ от использования иностранных сервисов, в том числе Skype и Google Drive, позволит «исключить возможность утечки конфиденциальной информации». При этом мера носит рекомендательный характер. Однако в ведомстве не уточнили, идет ли речь о федеральных рекомендациях или собственной инициативе региона.
Вместо иностранных мессенджеров в школах могут использовать «VK Мессенджер» и учебную платформу «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»). В письме Минпросвещения, которое было направлено 26 августа, говорилось, что регионы должны «обеспечить апробацию» использования указанных отечественных сервисов.
При этом рекомендацию ограничить использование зарубежных мессенджеров получили в том числе и родители, сообщили участники родительских чатов в ряде регионов. В частности, в Нижегородской области учителя рекомендовали родителям «исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов» из-за угроз информационной безопасности. В Минпросвещения подчеркнули, что рекомендация не использовать зарубежные мессенджеры связана только с работой с государственной системой «Моя школа» и с ее компонентами, каналы общения родителей ведомство не регламентирует.
Идея перевода российских школ и вузов на отечественные мессенджеры прозвучала еще в 2021 г. в рамках госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». В рамках этой инициативы должны быть реализованы сервисы электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, а также ряда других цифровых сервисов российской разработки. В сентябре 2022 г. Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение, предусматривающее использование «VK Мессенджера», «VK Звонков» и «Почты Mail.ru» в школах в рамках внедрения ФГИС «Моя школа».
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