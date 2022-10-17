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Общество

В Минпросвещения опровергли запрет на использование WhatsApp в школах

Ведомости

Минпросвещения опровергло информацию о том, что ведомство раздавало регионам рекомендации по ограничению использования WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и других иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам, при этом отметим, что в данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с [федеральной] государственной [информационной] системой "Моя школа" и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере IT», — сказали в ведомстве. Там уточнили, что речь шла исключительно о рекомендациях использовать ФГИС «Моя школа», а не о запрете на использование зарубежных мессенджеров.

Ранее о том, что Минпросвещения выступило с такой инициативой, рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на минпросвещения Хабаровского края и администрацию Курской области.

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Как пояснили в минобразования Нижегородской области, отказ от использования иностранных сервисов, в том числе WhatsApp, Skype и Google Drive, позволит «исключить возможность утечки конфиденциальной информации». При этом мера носит рекомендательный характер. В ведомстве не уточнили, идет ли речь о федеральных рекомендациях или собственной инициативе региона.

Вместо иностранных мессенджеров в школах могут использовать «VK Мессенджер» и учебную платформу «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»). В письме Минпросвещения, которое было направлено 26 августа, говорилось, что регионы должны «обеспечить апробацию» использования указанных отечественных сервисов.

При этом рекомендацию ограничить использование зарубежных мессенджеров получили в том числе и родители, сообщили участники родительских чатов в ряде регионов. В частности, в Нижегородской области учителя рекомендовали родителям «исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов» из-за угрозами информационной безопасности. Минпросвещения подчеркнули, что рекомендация не использовать зарубежные мессенджеры связана только с работой с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами, каналы общения родителей ведомство не регламентирует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных