В Минпросвещения опровергли запрет на использование WhatsApp в школах

«Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам, при этом отметим, что в данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с [федеральной] государственной [информационной] системой "Моя школа" и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере IT», — сказали в ведомстве. Там уточнили, что речь шла исключительно о рекомендациях использовать ФГИС «Моя школа», а не о запрете на использование зарубежных мессенджеров.