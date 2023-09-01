Путин анонсировал запуск нового семейного конкурса

Заявки на конкурс начнут принимать с 4 сентября. Предполагается, что в состязании примут участие представители разных поколений семей. По словам президента, конкурс поможет показать процессы развития семьи и передачи знаний от поколения к поколению. Путин также отметил значимость таких проектов в «поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство».