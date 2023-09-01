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Общество

Путин анонсировал запуск нового семейного конкурса

Ведомости

Президент России Владимир Путин объявил о запуске нового семейного конкурса в ходе открытого урока «Разговор о важном», приуроченного ко Дню знаний.

Заявки на конкурс начнут принимать с 4 сентября. Предполагается, что в состязании примут участие представители разных поколений семей. По словам президента, конкурс поможет показать процессы развития семьи и передачи знаний от поколения к поколению. Путин также отметил значимость таких проектов в «поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство».

Конкурс будет называться «Это у нас семейное» и пройдет на платформе «Россия — страна возможностей», сообщил официальный канал РСВ. На сайте проекта уточняется, что конкурс поможет «вспомнить и собрать историю своей семьи, исследовать семейные корни, возродить семейные традиции и создать совместные проекты».

1 сентября 2023 г. в открытом уроке «Разговор о важном» принимают участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. Открытый урок проводится в мастерской управления «Сенеж» в образовательном центре платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ).

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О том, что Путин проведет 1 сентября открытый урок «Разговор о важном», «Ведомости» сообщали 31 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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