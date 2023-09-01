Путин анонсировал запуск нового семейного конкурса
Президент России Владимир Путин объявил о запуске нового семейного конкурса в ходе открытого урока «Разговор о важном», приуроченного ко Дню знаний.
Заявки на конкурс начнут принимать с 4 сентября. Предполагается, что в состязании примут участие представители разных поколений семей. По словам президента, конкурс поможет показать процессы развития семьи и передачи знаний от поколения к поколению. Путин также отметил значимость таких проектов в «поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство».
Конкурс будет называться «Это у нас семейное» и пройдет на платформе «Россия — страна возможностей», сообщил официальный канал РСВ. На сайте проекта уточняется, что конкурс поможет «вспомнить и собрать историю своей семьи, исследовать семейные корни, возродить семейные традиции и создать совместные проекты».
1 сентября 2023 г. в открытом уроке «Разговор о важном» принимают участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. Открытый урок проводится в мастерской управления «Сенеж» в образовательном центре платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ).
О том, что Путин проведет 1 сентября открытый урок «Разговор о важном», «Ведомости» сообщали 31 августа.