Синоптики анонсировали окончание метеорологического лета 5 сентября
Метеорологическое лето в России закончится 5 сентября, сообщили в центре «Фобос».
«Метеорологическое лето (среднесуточная температура +15° и выше) закончится 5 сентября, после чего ощутимо похолодает, и осень, с опозданием на неделю, вступит в права», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Центральной России прогнозируется на 2 градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков, а «бабье лето» ожидается к середине месяца. Также есть вероятность «старого бабьего лета» в октябре – по данным центра, месяц будет в среднем на 1 градус выше нормы, но с 20%-ным дефицитом осадков.
«Ноябрь будет самым неприятным осенним месяцем – температура вернется в климатическое русло с преобладанием пасмурной, сырой и ветреной погоды. Осадков, которые станут переходить в смешанную фазу, выпадет на 20% больше положенного», – отмечают в «Фобосе».
Метеозима может наступить во второй половине ноября, «но несколько раз будет спотыкаться». «Зима будет беспокойная, "с браком", и не соответствовать статусу "русская", поскольку пройдет под патронажем климатического феномена Эль-Ниньо (с испанского – "мальчик", "малыш") – это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на погоду планеты», – рассказали в центре.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что сентябрь в Москве будет более теплым, чем обычно. Он отмечал, что «старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров покажут плюс 25-30 градусов», а это, по его словам, «показатели макушки лета».