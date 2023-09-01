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Синоптики анонсировали окончание метеорологического лета 5 сентября

Ведомости

Метеорологическое лето в России закончится 5 сентября, сообщили в центре «Фобос».

«Метеорологическое лето (среднесуточная температура +15° и выше) закончится 5 сентября, после чего ощутимо похолодает, и осень, с опозданием на неделю, вступит в права», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Центральной России прогнозируется на 2 градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков, а «бабье лето» ожидается к середине месяца. Также есть вероятность «старого бабьего лета» в октябре – по данным центра, месяц будет в среднем на 1 градус выше нормы, но с 20%-ным дефицитом осадков.

«Ноябрь будет самым неприятным осенним месяцем – температура вернется в климатическое русло с преобладанием пасмурной, сырой и ветреной погоды. Осадков, которые станут переходить в смешанную фазу, выпадет на 20% больше положенного», – отмечают в «Фобосе».

Метеозима может наступить во второй половине ноября, «но несколько раз будет спотыкаться». «Зима будет беспокойная, "с браком", и не соответствовать статусу "русская", поскольку пройдет под патронажем климатического феномена Эль-Ниньо (с испанского – "мальчик", "малыш") – это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на погоду планеты», – рассказали в центре.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что сентябрь в Москве будет более теплым, чем обычно. Он отмечал, что «старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров покажут плюс 25-30 градусов», а это, по его словам, «показатели макушки лета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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