Синоптики анонсировали окончание метеорологического лета 5 сентября

Метеозима может наступить во второй половине ноября, «но несколько раз будет спотыкаться». «Зима будет беспокойная, "с браком", и не соответствовать статусу "русская", поскольку пройдет под патронажем климатического феномена Эль-Ниньо (с испанского – "мальчик", "малыш") – это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на погоду планеты», – рассказали в центре.