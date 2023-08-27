Синоптик спрогнозировал летнюю погоду в Москве в начале сентября

В понедельник, 28 августа, воздух в столице прогреется до +17-22 градусов, затем «скользнет теплый атмосферный фронт» с облачностью и дождем, максимальная температура составит +21 градус. 30 августа, по данным синоптика, потеплеет до +25 градусов, а в последний день лета прибавится еще два градуса.