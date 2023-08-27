Синоптик спрогнозировал летнюю погоду в Москве в начале сентября
Сентябрь в Москве будет более теплым, чем обычно, а на следующей неделе ожидается повышение температуры до +30 градусов, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В понедельник, 28 августа, воздух в столице прогреется до +17-22 градусов, затем «скользнет теплый атмосферный фронт» с облачностью и дождем, максимальная температура составит +21 градус. 30 августа, по данным синоптика, потеплеет до +25 градусов, а в последний день лета прибавится еще два градуса.
«Старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров покажут плюс 25-30 градусов, а это показатели макушки лета. Такой температурный фон на 5-7 градусов превышает норму климата», – сказал Тишковец.
В первые выходные осени жара спадет до +21-26 градусов, добавил он.
Ранее Тишковец прогнозировал, что последним теплым днем в столице станет 21 августа. До этого, 20 августа, на Москву обрушились сильные ливни, был объявлен «оранжевый», предпоследний, уровень опасности.