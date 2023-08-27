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Синоптик спрогнозировал летнюю погоду в Москве в начале сентября

Ведомости

Сентябрь в Москве будет более теплым, чем обычно, а на следующей неделе ожидается повышение температуры до +30 градусов, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник, 28 августа, воздух в столице прогреется до +17-22 градусов, затем «скользнет теплый атмосферный фронт» с облачностью и дождем, максимальная температура составит +21 градус. 30 августа, по данным синоптика, потеплеет до +25 градусов, а в последний день лета прибавится еще два градуса.

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«Старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров покажут плюс 25-30 градусов, а это показатели макушки лета. Такой температурный фон на 5-7 градусов превышает норму климата», – сказал Тишковец.

 В первые выходные осени жара спадет до +21-26 градусов, добавил он.

Ранее Тишковец прогнозировал, что последним теплым днем в столице станет 21 августа. До этого, 20 августа, на Москву обрушились сильные ливни, был объявлен «оранжевый», предпоследний, уровень опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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