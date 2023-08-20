Понедельник станет последним теплым днем в Москве
В понедельник, 21 августа, будет тепло и солнечно, затем в Центральную Россию придет осенняя погода, похолодает и возобновятся ливни, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Воздух, по словам синоптика, прогреется до +20…+25, а во вторник, 22 августа,
«Ливни возобновятся, и начнется вторжение холодных воздушных масс, столбики дневных термометров впервые в текущем месяце опустятся ниже отметки +20», – написал Тишковец.
Затем ожидаются по-осеннему холодные дожди – выпадет до 42 мм или около половины месячной нормы, прогнозирует специалист «Фобоса». К концу недели ночью воздух остынет до +6…+11, днем будет не выше +12…+17, что соответствует климатической норме сентября. Но к следующим выходным благодаря антициклону ожидается потепление до +15…+20, добавил синоптик.
Ранее в оперативном прогнозе МЧС сообщило, что в некоторых районах Москвы со вчерашнего вечера и до утра 20 августа пройдут дожди и град, при грозе порывы могут усиливаться до 15 м/с. Температура воздуха ожидается на отметке 15-17 градусов, в центре – до 20 градусов. Днем в воскресенье потеплеет до 24-26 градусов.