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Понедельник станет последним теплым днем в Москве

Ведомости

В понедельник, 21 августа, будет тепло и солнечно, затем в Центральную Россию придет осенняя погода, похолодает и возобновятся ливни, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

Воздух, по словам синоптика, прогреется до +20…+25, а во вторник, 22 августа, 

«Ливни возобновятся, и начнется вторжение холодных воздушных масс, столбики дневных термометров впервые в текущем месяце опустятся ниже отметки +20», – написал Тишковец.

Затем ожидаются по-осеннему холодные дожди – выпадет до 42 мм или около половины месячной нормы, прогнозирует специалист «Фобоса». К концу недели ночью воздух остынет до +6…+11, днем будет не выше +12…+17, что соответствует климатической норме сентября. Но к следующим выходным благодаря антициклону ожидается потепление до +15…+20, добавил синоптик.

Ранее в оперативном прогнозе МЧС сообщило, что в некоторых районах Москвы со вчерашнего вечера и до утра 20 августа пройдут дожди и град, при грозе порывы могут усиливаться до 15 м/с. Температура воздуха ожидается на отметке 15-17 градусов, в центре – до 20 градусов. Днем в воскресенье потеплеет до 24-26 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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