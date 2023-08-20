Понедельник станет последним теплым днем в Москве

Ранее в оперативном прогнозе МЧС сообщило, что в некоторых районах Москвы со вчерашнего вечера и до утра 20 августа пройдут дожди и град, при грозе порывы могут усиливаться до 15 м/с. Температура воздуха ожидается на отметке 15-17 градусов, в центре – до 20 градусов. Днем в воскресенье потеплеет до 24-26 градусов.