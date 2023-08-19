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Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой

Ведомости

Столичное управление МЧС сообщило, что в Москве с вечера субботы до утра воскресенья ожидается местами дождь с грозой и град.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа местами по Москве ожидается кратковременный дождь с грозой», – говорится в сообщении.

В своем ежедневном оперативном прогнозе МЧС отметило также, что в некоторых районах Москвы ожидается град. Сила ветра ночью составит 2-7 м/с, а завтра утром – 5-10 м/с, но при грозе порывы могут усиливаться до 15 м/с. Температура воздуха ожидается на отметке 15-17 градусов, в центре – до 20 градусов. Днем в воскресенье потеплеет до 24-26 градусов.

В МЧС в связи с непогодой рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, парковать авто вдали от деревьев, а также напомнили об ухудшении видимости на дороге при грозе. Пешеходам спасатели напомнили обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ожидается жара до 33-39 градусов, что выше нормы и соответствует климату на юге Турции. Жаркая погода, по его словам, ожидается в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, на Кубани, в Ставропольском крае,  Калмыкии, а также во всех республиках Северного Кавказа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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