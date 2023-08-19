МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой
Столичное управление МЧС сообщило, что в Москве с вечера субботы до утра воскресенья ожидается местами дождь с грозой и град.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа местами по Москве ожидается кратковременный дождь с грозой», – говорится в сообщении.
В своем ежедневном оперативном прогнозе МЧС отметило также, что в некоторых районах Москвы ожидается град. Сила ветра ночью составит 2-7 м/с, а завтра утром – 5-10 м/с, но при грозе порывы могут усиливаться до 15 м/с. Температура воздуха ожидается на отметке 15-17 градусов, в центре – до 20 градусов. Днем в воскресенье потеплеет до 24-26 градусов.
В МЧС в связи с непогодой рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, парковать авто вдали от деревьев, а также напомнили об ухудшении видимости на дороге при грозе. Пешеходам спасатели напомнили обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ожидается жара до 33-39 градусов, что выше нормы и соответствует климату на юге Турции. Жаркая погода, по его словам, ожидается в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, на Кубани, в Ставропольском крае, Калмыкии, а также во всех республиках Северного Кавказа.