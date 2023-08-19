МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой

Ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ожидается жара до 33-39 градусов, что выше нормы и соответствует климату на юге Турции. Жаркая погода, по его словам, ожидается в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, на Кубани, в Ставропольском крае, Калмыкии, а также во всех республиках Северного Кавказа.