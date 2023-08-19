Синоптик спрогнозировал жару до 39 градусов на юге России
В ближайшие дни в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ожидается жара до 33-39 градусов, что выше нормы и соответствует климату на юге Турции, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура на 4-6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах… Везде температура от 33 до 39 градусов. Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции», – сказал он.
Жаркая погода, по его словам, ожидается в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, на Кубани, в Ставропольском крае, Калмыкии, а также во всех республиках Северного Кавказа.
Вильфанд в начале августа прогнозировал экстремальную жару в 10 регионах России. В частности, он предупреждал о повышении температуры в Краснодарском крае до 39-40 градусов тепла. Ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус также рассказывал, что 6 августа стало самым жарким днем в Москве с начала 2023 г., температура воздуха превысила 31 градус.