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Синоптик спрогнозировал жару до 39 градусов на юге России

Ведомости

В ближайшие дни в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ожидается жара до 33-39 градусов, что выше нормы и соответствует климату на юге Турции, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура на 4-6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах… Везде температура от 33 до 39 градусов. Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции», – сказал он.

Жаркая погода, по его словам, ожидается в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, на Кубани, в Ставропольском крае,  Калмыкии, а также во всех республиках Северного Кавказа.

Вильфанд в начале августа прогнозировал экстремальную жару в 10 регионах России. В частности, он предупреждал о повышении температуры в Краснодарском крае до 39-40 градусов тепла. Ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус также рассказывал, что 6 августа стало самым жарким днем в Москве с начала 2023 г., температура воздуха превысила 31 градус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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