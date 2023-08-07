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Синоптики спрогнозировали экстремальную жару в 10 регионах России

Ведомости

В ближайшие дни в 10 регионов России придет экстремальная жара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В Краснодарском крае ожидается 39-40 градусов тепла, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и на Ставрополье воздух может прогреться до 40-42 градусов, а в Калмыкии – до 43 градусов.

Кроме того, жара придет на юг Центрального федерального округа. В Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской и Рязанской областях до 8 августа включительно прогнозируется 36-37 градусов тепла.

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Вильфанд предупредил, что в перечисленных регионах ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. В связи с этим синоптики советуют носить солнечные очки, закрытую одежду и головные уборы, а также не находиться под солнцем в полуденные часы.

Ранее Вильфанд сообщил, что 7 августа температура воздуха в Москве превысит 30 градусов, но уже с середины рабочей недели жара начнет спадать. По его словам, до конца августа в столице больше не ожидается таких высоких температур. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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