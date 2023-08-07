Синоптики спрогнозировали экстремальную жару в 10 регионах России
В ближайшие дни в 10 регионов России придет экстремальная жара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
В Краснодарском крае ожидается 39-40 градусов тепла, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и на Ставрополье воздух может прогреться до 40-42 градусов, а в Калмыкии – до 43 градусов.
Кроме того, жара придет на юг Центрального федерального округа. В Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской и Рязанской областях до 8 августа включительно прогнозируется 36-37 градусов тепла.
Вильфанд предупредил, что в перечисленных регионах ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. В связи с этим синоптики советуют носить солнечные очки, закрытую одежду и головные уборы, а также не находиться под солнцем в полуденные часы.
Ранее Вильфанд сообщил, что 7 августа температура воздуха в Москве превысит 30 градусов, но уже с середины рабочей недели жара начнет спадать. По его словам, до конца августа в столице больше не ожидается таких высоких температур.