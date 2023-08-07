Синоптики спрогнозировали экстремальную жару в 10 регионах России

Вильфанд предупредил, что в перечисленных регионах ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. В связи с этим синоптики советуют носить солнечные очки, закрытую одежду и головные уборы, а также не находиться под солнцем в полуденные часы.