Жара в Москве спадет к середине следующей недели
До конца августа в Москве не ожидается 30-градусной жары, пишет «РИА Новости» со ссылкой на синоптика центра погоды «Фобос».
В понедельник, 7 августа, температура воздуха в Москве превысит днем 30 градусов тепла, а с середины рабочей недели жара начнет спадать, рассказал также RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик напомнил, что суббота, 5 августа, стала самым теплым днем с начала лета в Москве, воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, сегодня жара не спадает, а температура на шесть градусов превышает норму.
«Во-первых, это связано с тем, что прогнозируется малооблачная погода, а это значит, что от восхода до заката солнце будет прогревать подстилающую поверхность. Во-вторых, воздушные массы в Москву приходят из Турции, с Ближнего Востока и даже из Центральной Азии. Поэтому сегодня прогнозируется +32–34 °С», – сказал Вильфанд.
Заметно похолодает с пятницы, 11 августа, затем прогнозируются осадки.