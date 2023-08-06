Жара в Москве спадет к середине следующей недели

«Во-первых, это связано с тем, что прогнозируется малооблачная погода, а это значит, что от восхода до заката солнце будет прогревать подстилающую поверхность. Во-вторых, воздушные массы в Москву приходят из Турции, с Ближнего Востока и даже из Центральной Азии. Поэтому сегодня прогнозируется +32–34 °С», – сказал Вильфанд.