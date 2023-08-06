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Жара в Москве спадет к середине следующей недели

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До конца августа в Москве не ожидается 30-градусной жары, пишет «РИА Новости» со ссылкой на синоптика центра погоды «Фобос».

В понедельник, 7 августа, температура воздуха в Москве превысит днем 30 градусов тепла, а с середины рабочей недели жара начнет спадать, рассказал также RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик напомнил, что суббота, 5 августа, стала самым теплым днем с начала лета в Москве, воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, сегодня жара не спадает, а температура на шесть градусов превышает норму.

«Во-первых, это связано с тем, что прогнозируется малооблачная погода, а это значит, что от восхода до заката солнце будет прогревать подстилающую поверхность. Во-вторых, воздушные массы в Москву приходят из Турции, с Ближнего Востока и даже из Центральной Азии. Поэтому сегодня прогнозируется +32–34 °С», – сказал Вильфанд.

Заметно похолодает с пятницы, 11 августа, затем прогнозируются осадки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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