5 августа стало самым теплым днем в Москве с начала лета
Суббота, 5 августа, стала самым теплым днем с начала лета в Москве, воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Cогласно прогнозам синоптиков, температура в воскресенье, 6 августа, и в понедельник, 7 августа, будет превышать 30 градусов.
Погода в Москве в июне и июле была переменчива. В начале июля москвичей предупреждали о заморозках. В конце июля из-за сильного ливня в Москве затопило некоторые станции метро, торговые центры и дворы. В московском регионе выпала почти половина месячной нормы осадков.