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5 августа стало самым теплым днем в Москве с начала лета

Ведомости

Суббота, 5 августа, стала самым теплым днем с начала лета в Москве, воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Cогласно прогнозам синоптиков, температура в воскресенье, 6 августа, и в понедельник, 7 августа, будет превышать 30 градусов.

Погода в Москве в июне и июле была переменчива. В начале июля москвичей предупреждали о заморозках. В конце июля из-за сильного ливня в Москве затопило некоторые станции метро, торговые центры и дворы. В московском регионе выпала почти половина месячной нормы осадков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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