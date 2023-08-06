5 августа стало самым теплым днем в Москве с начала лета

Погода в Москве в июне и июле была переменчива. В начале июля москвичей предупреждали о заморозках. В конце июля из-за сильного ливня в Москве затопило некоторые станции метро, торговые центры и дворы. В московском регионе выпала почти половина месячной нормы осадков.