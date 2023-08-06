Воскресенье стало самым жарким днем в Москве с начала года

Воскресенье стало самым жарким днем в Москве с начала годаСиноптики ожидают ливневые дожди уже 8 августа
Воскресенье, 6 августа, стало самым жарким днем в столице с начала 2023 г., температура воздуха превысила 31 °C, сообщил «Ведомостям» ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус. Синоптики ожидают ливневые дожди во второй половине вторника, 8 августа.
«Сегодняшний день стал самым теплым с начала года, опередив субботний показатель в 29,2 °C. Сегодня впервые в 2023 г. москвичи увидели на термометрах 30 °C. К 14.00 температура воздуха в столице превысила отметку в 31 °C», – сказал он.
Этим летом, по словам Леуса, синоптики наблюдали достаточно редкое событие: обычно воздух прогревается до 30 °C в июне и июле. Достижение этого показателя в августе в XXI в. случалось только трижды, последний раз это было в 2015 г.
В этом году столичная погода в июне и июле была переменчива. В начале июля москвичей предупреждали о заморозках. В конце второго месяца лета из-за сильного ливня в Москве затопило некоторые станции метро, торговые центры и дворы. Тогда в Московском регионе выпала почти половина месячной нормы осадков.
В понедельник, 7 августа, погода будет сухой и солнечной, но довольно ветреной, температура останется в пределах 30–31 °C, сообщил Леус. «Во второй половине вторника [8 августа], ближе к вечеру, регион попадет под влияние атмосферного фронта и местами прошумят кратковременные дожди с грозами, температура начнет понижаться», – сказал он, добавив, что понижение будет «чисто символическим – до 28–30 °C».
В среду похолодание станет более заметным и температура вернется к климатической норме этих дней августа, добавил он.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, заметно похолодает с пятницы, 11 августа, затем прогнозируются осадки (цитата по RT). На звонок корреспондента «Ведомостей» Вильфанд не ответил.
По словам Леуса, сейчас высокая температура наблюдается и в ночное время. «Это не менее опасно для человеческого организма, чем продолжительные и высокие температуры днем. То есть организм не успевает от дневного теплового стресса отдохнуть», – объяснил он.
Высокие температурные показатели последних дней негативно сказываются на состоянии здоровья горожан, рассказала терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова. Среди основных симптомов она перечислила головные боли, бессонницу, учащенные дыхание и пульс, активное потоотделение.
«Сейчас часто поступают пациенты с жалобами на гипертонические кризы, инфаркты, инсульты. Очень много пациентов с проблемами органов дыхания – с обострением бронхиальной астмы, обструктивного бронхита, – с тепловыми ударами», – сказала Махмудова.
«Ведомости» направили запросы представителям станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова и департамента здравоохранения Москвы.
Согласно СанПиНам, для офисных помещений, работа в которых не подразумевает активных движений и подъема тяжестей, установлена температурная вилка от 21 °C до 28 °C, напомнил управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. По его словам, формально сотрудник может сослаться на положение СанПиНов и либо потребовать сокращения рабочего дня, либо подать уведомление о вынужденном прогуле. Хотя на практике, по его мнению, таких дел не будет либо их будет очень мало, так как работник, вероятно, не захочет портить отношения с работодателем. С судебной практикой по этому вопросу Хантимиров не сталкивался.