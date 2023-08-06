Воскресенье стало самым жарким днем в Москве с начала года

Согласно СанПиНам, для офисных помещений, работа в которых не подразумевает активных движений и подъема тяжестей, установлена температурная вилка от 21 °C до 28 °C, напомнил управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. По его словам, формально сотрудник может сослаться на положение СанПиНов и либо потребовать сокращения рабочего дня, либо подать уведомление о вынужденном прогуле. Хотя на практике, по его мнению, таких дел не будет либо их будет очень мало, так как работник, вероятно, не захочет портить отношения с работодателем. С судебной практикой по этому вопросу Хантимиров не сталкивался.