МИД Белоруссии потребовал разъяснений от Варшавы после нарушения госграницы
Временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича вызвали в МИД после того, как вертолет польских вооруженных сил нарушил белорусскую границу. Об этом сообщил белорусский МИД.
От польской стороны потребовали разъяснений и проведения тщательного расследования инцидента. МИД подчеркнул, что белорусская сторона должна быть уведомлена о результатах расследования в приемлемые сроки.
«Выражена настоятельная просьба к Варшаве принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем», – резюмировали в министерстве.
1 сентября польский военный вертолет Ми-24, летевший на предельно малой высоте, пересек государственную границу Белоруссии, залетев на глубину до 1200 м, а затем вернулся обратно.