Польский военный вертолет нарушил границу Белоруссии

31 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны НАТО проводят политику расширения, наращивают военное присутствие вокруг Белоруссии, постоянно проводят провокационные учения на границах. Лукашенко также упомянул факт нарушения границы двумя латвийскими военнослужащими, которые зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию.