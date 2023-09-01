Польский военный вертолет нарушил границу Белоруссии
Пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области, сообщил официальный Telegram-канал белорусского государственного погранкомитета.
Пограничный комитет уточнил, что вертолет Ми-24 летел на предельно малой высоте, пересек государственную границу Белоруссии, залетел на глубину до 1200 м, а затем вернулся обратно.
Польшу уже проинформировали об этом инциденте, добавили в погранкомитете.
31 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны НАТО проводят политику расширения, наращивают военное присутствие вокруг Белоруссии, постоянно проводят провокационные учения на границах. Лукашенко также упомянул факт нарушения границы двумя латвийскими военнослужащими, которые зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию.