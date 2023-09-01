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Общество

Польский военный вертолет нарушил границу Белоруссии

Ведомости

Пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области, сообщил официальный Telegram-канал белорусского государственного погранкомитета.

Пограничный комитет уточнил, что вертолет Ми-24 летел на предельно малой высоте, пересек государственную границу Белоруссии, залетел на глубину до 1200 м, а затем вернулся обратно.

Польшу уже проинформировали об этом инциденте, добавили в погранкомитете.

31 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны НАТО проводят политику расширения, наращивают военное присутствие вокруг Белоруссии, постоянно проводят провокационные учения на границах. Лукашенко также упомянул факт нарушения границы двумя латвийскими военнослужащими, которые зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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