Число заболевших легионеллезом в Польше выросло до 158

По последним данным, от легионеллеза скончались уже 18 человек – мужчины и женщины старше 55 лет. Слончка уточнил, что больше всего заразившихся находятся в городе Жешув на юго-востоке Польше – 106, еще 36 случаев были зафиксированы в Жешувском районе. Остальные заболевшие проживают в других регионах Польши.