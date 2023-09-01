Число заболевших легионеллезом в Польше выросло до 158
Число заразившихся легионеллезом в Польше достигло 158 человек. Об этом сообщил начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.
«Число инфицированных легионеллой возросло до 158», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По последним данным, от легионеллеза скончались уже 18 человек – мужчины и женщины старше 55 лет. Слончка уточнил, что больше всего заразившихся находятся в городе Жешув на юго-востоке Польше – 106, еще 36 случаев были зафиксированы в Жешувском районе. Остальные заболевшие проживают в других регионах Польши.
О первых случаях заражения легионеллезом в Польше стало известно 25 августа. Тогда сообщалось, что от инфекции в Жешуве умерли восемь человек. Источник заражения пока неизвестен, но не исключено, что инфекция могла распространиться через водопроводную сеть.
Легионеллез не передается от человека к человеку, но заразиться бактериями легионеллы можно при вдыхании водяных частиц – например, в душе. Инфекция развивается в теплой воде при температуре от 20 до 50 градусов Цельсия и поражает дыхательную систему. Симптомами болезни являются лихорадка, общая интоксикация, поражение легких, центральной нервной системы и др.