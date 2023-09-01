Газета
Общество

Число заболевших легионеллезом в Польше выросло до 158

Ведомости

Число заразившихся легионеллезом в Польше достигло 158 человек. Об этом сообщил начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка. 

«Число инфицированных легионеллой возросло до 158», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

По последним данным, от легионеллеза скончались уже 18 человек – мужчины и женщины старше 55 лет. Слончка уточнил, что больше всего заразившихся находятся в городе Жешув на юго-востоке Польше – 106, еще 36 случаев были зафиксированы в Жешувском районе. Остальные заболевшие проживают в других регионах Польши.

О первых случаях заражения легионеллезом в Польше стало известно 25 августа. Тогда сообщалось, что от инфекции в Жешуве умерли восемь человек. Источник заражения пока неизвестен, но не исключено, что инфекция могла распространиться через водопроводную сеть.

Легионеллез не передается от человека к человеку, но заразиться бактериями легионеллы можно при вдыхании водяных частиц – например, в душе. Инфекция развивается в теплой воде при температуре от 20 до 50 градусов Цельсия и поражает дыхательную систему. Симптомами болезни являются лихорадка, общая интоксикация, поражение легких, центральной нервной системы и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных