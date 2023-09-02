Первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя выставят на торги

На торгах 7 сентября «Литфонд» представит и другие редкие книги, а также уникальные рукописи, автографы и фотографии. В их числе изданный в 1847 г. роман Федора Достоевского «Бедные люди» - первое оригинальное печатное произведение писателя. Это издание представляет коллекционную ценность музейного уровня, добавили в «Литфонде».