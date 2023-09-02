Первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя выставят на торги
Аукционный дом «Литфонд» выставит на торгах 7 сентября первое прижизненное издание Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком». Первоначальная ставка составляет 7 млн руб., сообщили в «Литфонде».
Рассказы Гоголя, как отмечает аукционный дом, возглавляет «топ раритетов». «Вечера на хуторе близ Диканьки» были изданы впервые в Санкт-Петербурге: первую часть повестей опубликовали в сентябре 1831 г., а вторая появилась в марте 1832 г., рассказали в «Литфонде».
«Известно, что обе части вышли напечатанными в 12-ю долю листа. А вот в 1836 г. «Вечера на хуторе» были напечатаны новым изданием в 8-ю долю листа», – сообщили в аукционном доме.
Оба издания гоголевских «Вечеров», как отмечается, «усердно читались и «зачитывались», и со временем они исчезли из обращения, что и сделало их библиографической редкостью.
На торгах 7 сентября «Литфонд» представит и другие редкие книги, а также уникальные рукописи, автографы и фотографии. В их числе изданный в 1847 г. роман Федора Достоевского «Бедные люди» - первое оригинальное печатное произведение писателя. Это издание представляет коллекционную ценность музейного уровня, добавили в «Литфонде».