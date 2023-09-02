Газета
Общество

Первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя выставят на торги

Ведомости

Аукционный дом «Литфонд» выставит на торгах 7 сентября первое прижизненное издание Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком». Первоначальная ставка составляет 7 млн руб., сообщили в «Литфонде».

Рассказы Гоголя, как отмечает аукционный дом, возглавляет «топ раритетов». «Вечера на хуторе близ Диканьки» были изданы впервые в Санкт-Петербурге: первую часть повестей опубликовали в сентябре 1831 г., а вторая появилась в марте 1832 г., рассказали в «Литфонде».

Ранее по теме: «Заумную гнигу» выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,2 млн рублей

«Известно, что обе части вышли напечатанными в 12-ю долю листа. А вот в 1836 г. «Вечера на хуторе» были напечатаны новым изданием в 8-ю долю листа», – сообщили в аукционном доме.

Оба издания гоголевских «Вечеров», как отмечается, «усердно читались и «зачитывались», и со временем они исчезли из обращения, что и сделало их библиографической редкостью.

На торгах 7 сентября «Литфонд» представит и другие редкие книги, а также уникальные рукописи, автографы и фотографии. В их числе изданный в 1847 г. роман Федора Достоевского «Бедные люди» - первое оригинальное печатное произведение писателя. Это издание представляет коллекционную ценность музейного уровня, добавили в «Литфонде».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных