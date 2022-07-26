«Заумную гнигу» выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,2 млн рублей
Аукционный дом «Литфонд» выставил экземпляр «Заумной гниги» Алексея Крученых, Романа Якобсона (Алягрова) и Ольги Розановой 1915 г. на аукцион со стартовой ценой в 1,2 млн руб., сообщается на сайте аукционного дома.
В сообщении уточняется, что книга издана тиражом всего 140 экземпляров. При этом представленный на аукционе экземпляр отличается от остальных наличием линогравюры Розановой «Трефовый валет», которая отсутствует в большинстве известных экземпляров. Именно в этой книге представлен первый опыт книжных наклеек Розановой.
Также книга датирована 1916 г., хотя она была издана в 1915 г. По воспоминаниям Якобсона, Крученых это сделал специально, чтобы «это была “гнига” будущего».
Также на торгах будут проданы записная книжка Анны Ахматовой 1930 г., в которой содержатся поэтические наброски и планы, и коллекционные сборники стихов Иосифа Бродского на немецком языке с его автографом 1988 г. и 1991 г. Стартовая цена каждого экземпляра составляет 320 000 руб., 40 000 руб. и 30 000 руб. соответственно. Торги пройдут завтра, 27 июля.
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