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«Заумную гнигу» выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,2 млн рублей

Ведомости

Аукционный дом «Литфонд» выставил экземпляр «Заумной гниги» Алексея Крученых, Романа Якобсона (Алягрова) и Ольги Розановой 1915 г.  на аукцион со стартовой ценой в 1,2 млн руб., сообщается на сайте аукционного дома. 

В сообщении уточняется, что книга издана тиражом всего 140 экземпляров. При этом представленный на аукционе экземпляр отличается от остальных наличием линогравюры Розановой «Трефовый валет», которая отсутствует в большинстве известных экземпляров. Именно в этой книге представлен первый опыт книжных наклеек Розановой. 

Также книга датирована 1916 г., хотя она была издана в 1915 г. По воспоминаниям Якобсона, Крученых это сделал специально, чтобы «это была “гнига” будущего». 

Также на торгах будут проданы записная книжка Анны Ахматовой 1930 г., в которой содержатся поэтические наброски и планы, и коллекционные сборники стихов Иосифа Бродского на немецком языке с его автографом 1988 г. и 1991 г. Стартовая цена каждого экземпляра составляет 320 000 руб., 40 000 руб. и 30 000 руб. соответственно. Торги пройдут завтра, 27 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных