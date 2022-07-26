«Заумную гнигу» выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,2 млн рублей

Также на торгах будут проданы записная книжка Анны Ахматовой 1930 г., в которой содержатся поэтические наброски и планы, и коллекционные сборники стихов Иосифа Бродского на немецком языке с его автографом 1988 г. и 1991 г. Стартовая цена каждого экземпляра составляет 320 000 руб., 40 000 руб. и 30 000 руб. соответственно. Торги пройдут завтра, 27 июля.