Ректором МАДИ назначили Артема Ажгиревича
Артем Ажгиревич был назначен ректором Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), сообщил Telegram-канал Минобрнауки.
Как отмечается, Ажгиревич окончил в 2000 г. Московскую академию экономики и права, а в 2009 г. – Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Является автором более 150 научно-методических работ, имеет 42 патента на изобретения. Был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Много лет проработал в «Союзе машиностроителей России», а также занимал руководящие должности в правительстве Тверской области и нескольких российских вузах.
Ранее в июле этого года Алексей Комиссаров был назначен ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). В январе 2023 г. он был назначен и.о. РАНХиГС, сменив на этом посту экономиста Владимира Мау.