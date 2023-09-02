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Ректором МАДИ назначили Артема Ажгиревича

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Артем Ажгиревич был назначен ректором Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), сообщил Telegram-канал Минобрнауки.

Как отмечается, Ажгиревич окончил в 2000 г. Московскую академию экономики и права, а в 2009 г. – Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Является автором более 150 научно-методических работ, имеет 42 патента на изобретения. Был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Много лет проработал в «Союзе машиностроителей России», а также занимал руководящие должности в правительстве Тверской области и нескольких российских вузах.

И.о. ректора Ажгиревич был назначен в январе этого года, с июня 2021 должность и. о. ректора занимал Дмитрий Ефименко.

Ранее в июле этого года Алексей Комиссаров был назначен ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). В январе 2023 г. он был назначен и.о. РАНХиГС, сменив на этом посту экономиста Владимира Мау.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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