Ректором МАДИ назначили Артема Ажгиревича

Как отмечается, Ажгиревич окончил в 2000 г. Московскую академию экономики и права, а в 2009 г. – Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Является автором более 150 научно-методических работ, имеет 42 патента на изобретения. Был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Много лет проработал в «Союзе машиностроителей России», а также занимал руководящие должности в правительстве Тверской области и нескольких российских вузах.