Мишустин 13 июля подписал распоряжение об утверждении Комиссарова ректором РАНХиГС

Мишустин 13 июля подписал распоряжение об утверждении Комиссарова ректором РАНХиГСПосле получения ученой степени он будет работать без приставки исполняющего обязанности
Председатель правительства Михаил Мишустин 13 июля подписал распоряжение о назначении Алексея Комиссарова ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Об этом «Ведомостям» сказал источник, близкий к правительству. О подготовке документа «Ведомостям» говорили собеседник, близкий к правительству, и собеседник, близкий к администрации президента. Таким образом, у Комиссарова снимется приставка исполняющего обязанности.
19 июня он защитил в МГУ им. М. В. Ломоносова диссертацию на тему «Управление системой конкурсного отбора руководящих кадров в Российской Федерации» на примере конкурса управленцев «Лидеры России». Комиссаров является гендиректором АНО «Россия – страна возможностей», которая проводит этот конкурс. Его научным руководителем был декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. На прошлой неделе Комиссаров получил диплом кандидата экономических наук, писал он у себя в Telegram-канале. «Ведомости» ранее сообщали, что приставка и. о. у Комиссарова снимется после того, как он защитит диссертацию.
И. о. ректора РАНХиГС Комиссаров был назначен распоряжением Мишустина 23 января 2023 г. Он сменил на этом посту экономиста Владимира Мау. До назначения на этот пост Комиссаров был проректором РАНХиГС и директором Высшей школы государственного управления академии, на базе которой действует так называемая «школа губернаторов» – программа развития кадрового управленческого резерва. Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что после утверждения Комиссарова в должности ректора появляется запрет на занятие другой оплачиваемой деятельностью. Поэтому в ВШГУ будет назначен новый директор с приставкой и. о., а в «России – стране возможностей» Комиссаров остается на посту гендиректора без зарплаты.
Комиссарова собеседники «Ведомостей» при назначении на должность и. о. ректора РАНХиГС называли человеком из команды первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, а ВШГУ – «эффективным проектом для управленцев». Из выпускников «школы губернаторов» 49 стали главами регионов, кроме того, в школе обучались три федеральных министра и 35 заместителей федеральных министров. Неделю назад 4 июля Владимир Путин встречался с выпускниками пятого потока школы.
Комиссарову 53 года. Он родился в Москве, закончил Московский автомобильно-дорожный институт, служил в армии. У него есть степень MBA. Он основал бизнес-инкубатор InCube. В 2011 г. пришел на работу в правительство Москвы, был руководителем департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. Потом возглавлял Фонд развития промышленности. А с 2017 г. стал проректором РАНХиГС и директором ВШГУ, в 2018 г. был назначен гендиректором АНО «Россия – страна возможностей».