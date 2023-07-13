Мишустин 13 июля подписал распоряжение об утверждении Комиссарова ректором РАНХиГС

И. о. ректора РАНХиГС Комиссаров был назначен распоряжением Мишустина 23 января 2023 г. Он сменил на этом посту экономиста Владимира Мау. До назначения на этот пост Комиссаров был проректором РАНХиГС и директором Высшей школы государственного управления академии, на базе которой действует так называемая «школа губернаторов» – программа развития кадрового управленческого резерва. Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что после утверждения Комиссарова в должности ректора появляется запрет на занятие другой оплачиваемой деятельностью. Поэтому в ВШГУ будет назначен новый директор с приставкой и. о., а в «России – стране возможностей» Комиссаров остается на посту гендиректора без зарплаты.