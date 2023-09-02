Газета
Общество

МВД начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации армии

Ведомости

Московская полиция начала проверку действий народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Москве.

Правоохранительные органы инициировали проверку в отношении артистки после того, как в конце июня она вышла на сцену в немецком Бремене, где проходил спектакль с ее участием, с флагом Украины. 

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, ей может грозить штраф или административный арест, сообщили агентству.  

В августе глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин повторно попросил Генпрокуратуру РФ проверить действия актрисы на предмет дискредитации. Об этом со ссылкой на документ писало агентство «Регнум».

Ранее по теме: Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на финансирование ВСУ

«Повторно просим провести проверку обстоятельств, изложенных в обращении. Рассмотреть вопрос о признании Л. М. Ахеджаковой иноагентом, наряду с чем лишить последнюю наград и почетных званий, обладание которыми несовместимо с характером ее публичных высказываний в отношении Российской Федерации», — заявил тогда Бородин.

До этого Бородин попросил Генпрокуратуру признать Ахеджакову иноагентом и возбудить в ее отношении уголовное дело о госизмене в апреле. В обращении уточнялось, что Ахеджакова уволилась из «Современника» из-за своих проукраинских высказываний. Помимо этого она сообщала, что отправляла деньги украинской армии и призывала других сделать то же самое, добавил Бородин. В связи с этим он также предложил лишить артистку почетных званий и наград.

9 апреля в «Современнике» подтвердили информацию о том, что Ахеджакова уволилась из театра. Сама она сообщила об этом в конце марта и добавила, что не планирует уезжать из России. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных