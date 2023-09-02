МВД начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации армии

До этого Бородин попросил Генпрокуратуру признать Ахеджакову иноагентом и возбудить в ее отношении уголовное дело о госизмене в апреле. В обращении уточнялось, что Ахеджакова уволилась из «Современника» из-за своих проукраинских высказываний. Помимо этого она сообщала, что отправляла деньги украинской армии и призывала других сделать то же самое, добавил Бородин. В связи с этим он также предложил лишить артистку почетных званий и наград.