МВД начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации армии
Московская полиция начала проверку действий народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Москве.
Правоохранительные органы инициировали проверку в отношении артистки после того, как в конце июня она вышла на сцену в немецком Бремене, где проходил спектакль с ее участием, с флагом Украины.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, ей может грозить штраф или административный арест, сообщили агентству.
В августе глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин повторно попросил Генпрокуратуру РФ проверить действия актрисы на предмет дискредитации. Об этом со ссылкой на документ писало агентство «Регнум».
«Повторно просим провести проверку обстоятельств, изложенных в обращении. Рассмотреть вопрос о признании Л. М. Ахеджаковой иноагентом, наряду с чем лишить последнюю наград и почетных званий, обладание которыми несовместимо с характером ее публичных высказываний в отношении Российской Федерации», — заявил тогда Бородин.
До этого Бородин попросил Генпрокуратуру признать Ахеджакову иноагентом и возбудить в ее отношении уголовное дело о госизмене в апреле. В обращении уточнялось, что Ахеджакова уволилась из «Современника» из-за своих проукраинских высказываний. Помимо этого она сообщала, что отправляла деньги украинской армии и призывала других сделать то же самое, добавил Бородин. В связи с этим он также предложил лишить артистку почетных званий и наград.
9 апреля в «Современнике» подтвердили информацию о том, что Ахеджакова уволилась из театра. Сама она сообщила об этом в конце марта и добавила, что не планирует уезжать из России.