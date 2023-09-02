Из колонии под Екатеринбургом сбежал осужденный за смертельное ДТП

Иван Григорьев сбежал из колонии-поселения № 45 в поселке Восточный Свердловской области еще 30 августа. Мужчина, как отмечается, был приговорен к пяти годам лишения свободы из-за смертельного ДТП. 11 мая суд признал ранее не судимого Григорьева виновным в совершении преступления по пункту «б» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). В колонии мужчина находился с 21 июня.