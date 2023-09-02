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Общество

Из колонии под Екатеринбургом сбежал осужденный за смертельное ДТП

Ведомости

30-летний мужчина совершил побег из колонии-поселения в Свердловской области, пресс-служба учреждения опубликовала в соцсетях ориентировку на осужденного.

Иван Григорьев сбежал из колонии-поселения № 45 в поселке Восточный Свердловской области еще 30 августа. Мужчина, как отмечается, был приговорен к пяти годам лишения свободы из-за смертельного ДТП. 11 мая суд признал ранее не судимого Григорьева виновным в совершении преступления по пункту «б» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). В колонии мужчина находился с 21 июня.

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В учреждении назвали приметы осужденного и указали контакты, по которым можно сообщить его местонахождение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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