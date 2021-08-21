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Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семеро осужденных

Ведомости

Семь человек, проходящих принудительное лечение в одном из психоневрологических диспансеров Бурятии, совершили побег, сообщила пресс-служба регионального минздрава в Facebook.

«Минздрав Республики Бурятии сообщает: сегодня, 21 августа, произошел побег из Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные. В отделении находилось 59 человек, семеро из которых сбежали», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли бойцы ОМОНа и СОБРа, жителей призвали быть бдительными и следить за детьми.

Как отмечает ТАСС, сбежавшим от 22 до 42 лет, их осудили по различным статьям, включающим кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных