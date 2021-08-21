Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семеро осужденных

«Минздрав Республики Бурятии сообщает: сегодня, 21 августа, произошел побег из Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные. В отделении находилось 59 человек, семеро из которых сбежали», – говорится в сообщении.