Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семеро осужденных
«Минздрав Республики Бурятии сообщает: сегодня, 21 августа, произошел побег из Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные. В отделении находилось 59 человек, семеро из которых сбежали», – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли бойцы ОМОНа и СОБРа, жителей призвали быть бдительными и следить за детьми.
Как отмечает ТАСС, сбежавшим от 22 до 42 лет, их осудили по различным статьям, включающим кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.