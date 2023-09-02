В московских СИЗО могут запустить сервис по продаже лекарств онлайн

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о гуманизации условий содержания под стражей. Изменения касаются условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах, а также условий отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы. Документом было предусмотрено повышение с трех до четырех лет возраста ребенка, который находится с матерью в следственном изоляторе или в доме ребенка исправительного учреждения. В минюсте считают, что это поспособствует сохранению родственных связей.