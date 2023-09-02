В московских СИЗО могут запустить сервис по продаже лекарств онлайн
Во всех следственных изоляторах Москвы могут запустить сервис по продаже лекарств онлайн, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Георгий Волков в комментарии «РИА Новости».
«Запуск работы онлайн-аптеки значительно упростит жизнь содержащимся в изоляторах людям и их родственникам. Поэтому мы надеемся, что интернет-магазин с лекарствами появится во всех следственных изоляторах столицы», – рассказал он.
Волков добавил, что пилотный проект «онлайн-аптеки» уже реализован в женском СИЗО.
Ранее в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о гуманизации условий содержания под стражей. Изменения касаются условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах, а также условий отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы. Документом было предусмотрено повышение с трех до четырех лет возраста ребенка, который находится с матерью в следственном изоляторе или в доме ребенка исправительного учреждения. В минюсте считают, что это поспособствует сохранению родственных связей.
Также закон предусматривает участие дисциплинарных комиссий при принятии решений о применении мер взысканий к осужденным к лишению свободы и их перевода из одних условий отбывания наказания в другие. Предусмотрено и увеличение суммы денег для покупки продуктов и предметов первой необходимости.
Весной этого года в России стартовал трехлетний эксперимент по доставке рецептурных препаратов, который пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях. Для онлайн-продажи доступны 904 международных непатентованных наименования лекарств, за исключением наркотических и психотропных веществ, вакцин, антидепрессантов, средств для прерывания беременности и проч.