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Общество

В московских СИЗО могут запустить сервис по продаже лекарств онлайн

Ведомости

Во всех следственных изоляторах Москвы могут запустить сервис по продаже лекарств онлайн, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Георгий Волков в комментарии «РИА Новости».

«Запуск работы онлайн-аптеки значительно упростит жизнь содержащимся в изоляторах людям и их родственникам. Поэтому мы надеемся, что интернет-магазин с лекарствами появится во всех следственных изоляторах столицы», – рассказал он.

Волков добавил, что пилотный проект «онлайн-аптеки» уже реализован в женском СИЗО.

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о гуманизации условий содержания под стражей. Изменения касаются условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах, а также условий отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы. Документом было предусмотрено повышение с трех до четырех лет возраста ребенка, который находится с матерью в следственном изоляторе или в доме ребенка исправительного учреждения. В минюсте считают, что это поспособствует сохранению родственных связей.

Также закон предусматривает участие дисциплинарных комиссий при принятии решений о применении мер взысканий к осужденным к лишению свободы и их перевода из одних условий отбывания наказания в другие. Предусмотрено и увеличение суммы денег для покупки продуктов и предметов первой необходимости.

Весной этого года в России стартовал трехлетний эксперимент по доставке рецептурных препаратов, который пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях. Для онлайн-продажи доступны 904 международных непатентованных наименования лекарств, за исключением наркотических и психотропных веществ, вакцин, антидепрессантов, средств для прерывания беременности и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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