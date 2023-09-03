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Врачи рассказали о состоянии актера Янина

Ведомости

Актер Алексей Янин, о смерти которого ошибочно сообщили 2 сентября, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

«В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое», — рассказали агентству.

2 сентября Российский академический молодежный театр (РАМТ) сообщил о смерти Янина. Там рассказали, что актер долгие годы боролся с последствиями тяжелого инсульта. В тот же день супруга артиста Дарья Клюшникова в социальных сетях опровергла информацию о его смерти. Она сообщила, что Янин находится в коме в тяжелом состоянии.

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Клюшникова пояснила Telegram-каналу Baza, что ложную информацию о смерти мужа она получила от ритуальных агентов, которые ссылались на НИИ Склифосовского, при этом до больницы семья дозвониться не смогла, чтобы подтвердить эти данные. О том, что сообщения о смерти Янина не соответствуют действительности, родственники узнали только позже.

Алексею Янину 40 лет. Его приняли в труппу РАМТа в 2004 г. Он также известен по ролям в сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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