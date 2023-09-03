Врачи рассказали о состоянии актера Янина

Клюшникова пояснила Telegram-каналу Baza, что ложную информацию о смерти мужа она получила от ритуальных агентов, которые ссылались на НИИ Склифосовского, при этом до больницы семья дозвониться не смогла, чтобы подтвердить эти данные. О том, что сообщения о смерти Янина не соответствуют действительности, родственники узнали только позже.