Врачи рассказали о состоянии актера Янина
Актер Алексей Янин, о смерти которого ошибочно сообщили 2 сентября, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
«В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое», — рассказали агентству.
2 сентября Российский академический молодежный театр (РАМТ) сообщил о смерти Янина. Там рассказали, что актер долгие годы боролся с последствиями тяжелого инсульта. В тот же день супруга артиста Дарья Клюшникова в социальных сетях опровергла информацию о его смерти. Она сообщила, что Янин находится в коме в тяжелом состоянии.
Клюшникова пояснила Telegram-каналу Baza, что ложную информацию о смерти мужа она получила от ритуальных агентов, которые ссылались на НИИ Склифосовского, при этом до больницы семья дозвониться не смогла, чтобы подтвердить эти данные. О том, что сообщения о смерти Янина не соответствуют действительности, родственники узнали только позже.
Алексею Янину 40 лет. Его приняли в труппу РАМТа в 2004 г. Он также известен по ролям в сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты» и др.