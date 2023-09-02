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Умер актер Алексей Янин

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В возрасте 40 лет умер российский актер театра и кино Алексей Янин, который последние годы боролся с последствиями тяжелого инсульта. Об этом сообщается на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ).

В театре рассказали, что Янин боролся с болезнью последние восемь лет, все это время театр и коллеги оказывали помощь артисту и его семье. Известно также, что после перенесенного инсульта артист находился в коме полтора года. О времени и месте прощания в учреждении пообещали сообщить позднее.

Алексей Янин родился в 1983 г. в Москве. В 2004 г. он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина (курс Виктора Коршунова), затем его приняли в труппу РАМТа. Среди его ролей в театре, как рассказали в РАМТе, были Карраско в «Дон Кихоте», Христиан Теодор в спектакле «Тень», Принц в «Золушке», Саша Герцен в трилогии «Берег утопии», Ян в дилогии «Инь и Ян», Иван Шатов в спектакле «Шатов. Кириллов. Петр» по роману Достоевского «Бесы» и другие. Янин также снимался в кино и сериалах, он известен по ролям в сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты» и других.

У актера остался сын Андрей от певицы Дарьи Клюшниковой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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