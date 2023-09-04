Горелкин: «Барби» и «Оппенгеймер» не противоречат российским ценностям

По мнению депутата, «Оппенгеймер» несет в себе «гуманистический посыл, что сегодня актуально как никогда». Фильм про Барби, продолжил Горелкин, тоже «глубже, чем кажется», поскольку лента отличается социальной сатирой. Он добавил, что эти картины не являются шедеврами, но все же они «намного лучше многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение».