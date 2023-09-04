Горелкин: «Барби» и «Оппенгеймер» не противоречат российским ценностям
Голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не противоречат духовно-нравственным ценностям России, эти картины лучше многих лент, которым Минкульт выдал прокатное удостоверение в этом году. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«Попытка Минкульта приплести сюда “духовно-нравственные ценности” ничего кроме удивления не вызывает. Положениям из официального документа, на которые ссылается министерство, ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит», – написал он в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, «Оппенгеймер» несет в себе «гуманистический посыл, что сегодня актуально как никогда». Фильм про Барби, продолжил Горелкин, тоже «глубже, чем кажется», поскольку лента отличается социальной сатирой. Он добавил, что эти картины не являются шедеврами, но все же они «намного лучше многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение».
Горелкин подчеркнул, что не поддерживает принудительное лицензирование, поскольку, по его словам, этот механизм «несет больше вреда, чем пользы». Он добавил, что на фоне отказа иностранных кинокомпаний от проката в России отечественная киноиндустрия «показывает качественное развитие».
В начале августа вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с инициативой провести эксперимент по принудительному лицензированию фильмов из недружественных стран. Он обратил внимание, что российские зрители лишены возможности посмотреть в кинотеатрах «Барби» и «Оппенгеймера».
Минкульт инициативу Даванкова не поддержал, поскольку принудительное лицензирование ограничивает «действие исключительного права правообладателя». Замглавы Минкульта России Андрей Малышев также заявил, что «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям. По его словам, российский прокат «насыщен качественными отечественными премьерами».