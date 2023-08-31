Минкульт заявил о несоответствии «Барби» и «Оппенгеймера» ценностям России
Голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Об этом говорится в ответе замглавы Министерства культуры РФ Андрея Малышева на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»). Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей».
«Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы – "Барби" и "Оппенгеймер" – не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – отметил Малышев.
Он напомнил, что в 2023 г. в России вышли такие большие релизы, как «Чебурашка», «Вызов» и «Свидетель». По словам Малышева, российский прокат «насыщен качественными отечественными премьерами».
Таким образом, Минкульт не поддержал идею принудительного лицензирования фильмов из недружественных стран. В ведомстве отметили, что это ограничивает «действие исключительного права правообладателя». Там также указали на «положительный аспект сокращения» голливудских картин в прокате, поскольку это стимулирует увеличение объемов российского кинопроизводства и способствует развитию отечественной индустрии.
В начале августа Даванков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой провести эксперимент по принудительному лицензированию фильмов из недружественных стран. Копия документа также есть в распоряжении «Ведомостей». Он обратил внимание, что российские зрители лишены возможности посмотреть в кинотеатрах «Барби» и «Оппенгеймера».
Даванков отметил, что в 2022 г. кассовые сборы в российских кинотеатрах упали на 57,2% относительно допандемийного 2019 г., и указал на необходимость введения новых мер поддержки для кинопрокатчиков. Наиболее оптимальной мерой поддержки он назвал разрешение показывать картины без согласия правообладателей.