Минкульт заявил о несоответствии «Барби» и «Оппенгеймера» ценностям России

В начале августа Даванков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой провести эксперимент по принудительному лицензированию фильмов из недружественных стран. Копия документа также есть в распоряжении «Ведомостей». Он обратил внимание, что российские зрители лишены возможности посмотреть в кинотеатрах «Барби» и «Оппенгеймера».