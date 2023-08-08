Минкультуры не получало заявки на прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер»
Министерство культуры не получало заявок на прокатные удостоверения по фильмам «Барби» и «Оппенгеймер». Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«Нам не подавали заявки на прокатные удостоверения, я могу говорить только с этой точки зрения», – ответила Любимова на вопрос ТАСС.
«Оппенгеймера» выпустила киностудии Universal Pictures, «Барби» – Warner Bros. Обе студии, а также Sony Pictures, Walt Disney Company и Paramount покинули российский рынок весной 2022 г. после начала специальной военной операции на Украине.
29 мая в Совете Федерации предложили до 2025 г. отказаться от защиты прав авторов зарубежных фильмов из недружественных стран при показах их фильмов на территории России. Суть механизма, описанного в законопроекте, аналогична действию параллельного импорта.
Представители маркетплейсов рассказали, что после мировой премьеры фильма «Барби» продажи знаменитой куклы и сопутствующих товаров в России выросли, хотя фильм в нашей стране в прокате не вышел.