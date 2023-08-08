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Минкультуры не получало заявки на прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер»

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Министерство культуры не получало заявок на прокатные удостоверения по фильмам «Барби» и «Оппенгеймер». Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Нам не подавали заявки на прокатные удостоверения, я могу говорить только с этой точки зрения», – ответила Любимова на вопрос ТАСС.

«Оппенгеймера» выпустила киностудии Universal Pictures, «Барби» – Warner Bros. Обе студии, а также Sony Pictures, Walt Disney Company и Paramount покинули российский рынок весной 2022 г. после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее по теме: В Совфеде предложили отказаться от защиты прав авторов зарубежного кино

29 мая в Совете Федерации предложили до 2025 г. отказаться от защиты прав авторов зарубежных фильмов из недружественных стран при показах их фильмов на территории России. Суть механизма, описанного в законопроекте, аналогична действию параллельного импорта.

Представители маркетплейсов рассказали, что после мировой премьеры фильма «Барби» продажи знаменитой куклы и сопутствующих товаров в России выросли, хотя фильм в нашей стране в прокате не вышел.

Ранее по теме: На ажиотаже вокруг фильма «Барби» в России заработают параллельные импортеры и продавцы контрафакта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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