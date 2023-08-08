Минкультуры не получало заявки на прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер»

Министерство культуры не получало заявок на прокатные удостоверения по фильмам «Барби» и «Оппенгеймер». Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«Нам не подавали заявки на прокатные удостоверения, я могу говорить только с этой точки зрения», – ответила Любимова на вопрос ТАСС.