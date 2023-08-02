На ажиотаже вокруг фильма «Барби» в России заработают параллельные импортеры и продавцы контрафакта

После мировой премьеры фильма «Барби» продажи знаменитой куклы и сопутствующих товаров в России выросли, хотя фильм в нашей стране в прокате не вышел. В Ozon с 21 по 28 июля продажи Barbie и связанных с брендом товаров увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., сообщил «Ведомостям» его представитель. Спрос на товары под брендом Barbie с 17 июля по 27 июля превысил на 50% показатель аналогичного периода 2022 г., говорит представитель «Яндекс.Маркета». Но представитель Wildberries уверяет, что кинопремьера не оказала существенного влияния на спрос. В сети «Детский мир» на запрос не ответили, представитель Центрального детского магазина отказался от комментариев.