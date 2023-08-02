На ажиотаже вокруг фильма «Барби» в России заработают параллельные импортеры и продавцы контрафакта

На ажиотаже вокруг фильма «Барби» в России заработают параллельные импортеры и продавцы контрафактаМаркетплейсы фиксируют рост продаж кукол Barbie и сопутствующей продукции
После мировой премьеры фильма «Барби» продажи знаменитой куклы и сопутствующих товаров в России выросли, хотя фильм в нашей стране в прокате не вышел. В Ozon с 21 по 28 июля продажи Barbie и связанных с брендом товаров увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., сообщил «Ведомостям» его представитель. Спрос на товары под брендом Barbie с 17 июля по 27 июля превысил на 50% показатель аналогичного периода 2022 г., говорит представитель «Яндекс.Маркета». Но представитель Wildberries уверяет, что кинопремьера не оказала существенного влияния на спрос. В сети «Детский мир» на запрос не ответили, представитель Центрального детского магазина отказался от комментариев.
По оценке президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулиной, продажи Barbie и сопутствующих товаров с 21 по 28 июля увеличились в 1,5 раза. Рост продаж, по ее словам, связан с продуманной маркетинговой программой продвижения фильма и лицензионных продуктов. Мировая премьера «Барби» состоялась 21 июля, сборы уже превысили $700 млн. Бюджет кинокартины – $145 млн, на глобальный маркетинг потрачено еще $150 млн.