Суд назначил жителю Курской области 20 лет за госизмену и подготовку к диверсии
Курский областной суд приговорил жителя Железногорска Сергея Куршакова к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене, торговле наркотиками и приготовлении к диверсии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«20 лет лишения свободы, из них первые три года в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима», – сказано в сообщении.
Мужчина осужден по статьям о незаконном сбыте наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), госизмене (ст. 275 УК РФ) и о приготовлении к диверсии организованной группой (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).
В рамках этого приговора был осужден еще один житель Железногорска. Им стал 36-летний Сергей Полянский, который ранее был осужден за тяжкое преступление в сфере незаконной торговли наркотиками. Его приговорили к десяти годам лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а оставшееся время – в колонии. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере).
13 июля пресс-служба ФСБ сообщила о задержании россиян по подозрению в передаче ВСУ сведений об объектах Минобороны в Курской области. По информации спецслужбы, переданные сведения могут быть использованы для «проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники». В их отношении было возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), а также по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).