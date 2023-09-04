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Общество

Суд назначил жителю Курской области 20 лет за госизмену и подготовку к диверсии

Ведомости

Курский областной суд приговорил жителя Железногорска Сергея Куршакова к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене, торговле наркотиками и приготовлении к диверсии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. 

«20 лет лишения свободы, из них первые три года в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима», – сказано в сообщении. 

Мужчина осужден по статьям о незаконном сбыте наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), госизмене (ст. 275 УК РФ) и о приготовлении к диверсии организованной группой (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

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В рамках этого приговора был осужден еще один житель Железногорска. Им стал 36-летний Сергей Полянский, который ранее был осужден за тяжкое преступление в сфере незаконной торговли наркотиками. Его приговорили к десяти годам лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а оставшееся время – в колонии. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере).

13 июля пресс-служба ФСБ сообщила о задержании россиян по подозрению в передаче ВСУ сведений об объектах Минобороны в Курской области. По информации спецслужбы, переданные сведения могут быть использованы для «проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники». В их отношении было возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), а также по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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