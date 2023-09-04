Суд назначил жителю Курской области 20 лет за госизмену и подготовку к диверсии

В рамках этого приговора был осужден еще один житель Железногорска. Им стал 36-летний Сергей Полянский, который ранее был осужден за тяжкое преступление в сфере незаконной торговли наркотиками. Его приговорили к десяти годам лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а оставшееся время – в колонии. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере).