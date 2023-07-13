ФСБ задержала в Курской области россиян по подозрению в передаче сведений ВСУ
ФСБ России задержала россиян по подозрению в передаче вооруженным силам Украины (ВСУ) сведений об объектах Минобороны в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа российских граждан, подозреваемых в собирании и передаче представителям Вооруженных сил Украины сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории региона», – говорится в сообщении.
Уточняется, что переданные сведения могут быть использованы для «проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».
У задержанных были изъяты технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий, которые были переданы представителем украинской армии. Следственное подразделение службы возбудило дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), а также по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).
11 июля ФСБ возбудила уголовное дело в отношении сотрудника одного из российских коммерческих банков по статье о госизмене. Отмечалось, что подозреваемый перевел средства на расчетный счет одной кредитно-финансовой организации Украины для закупки дронов и амуниции для ВСУ.
28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за госизмену. Теперь пожизненный срок граждане могут получить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника и др. До этого максимальное наказание по статье составляло до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб. Также была ужесточена ответственность за теракты до 20 лет лишения свободы и др.