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ФСБ задержала в Курской области россиян по подозрению в передаче сведений ВСУ

Ведомости

ФСБ России задержала россиян по подозрению в передаче вооруженным силам Украины (ВСУ) сведений об объектах Минобороны в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа российских граждан, подозреваемых в собирании и передаче представителям Вооруженных сил Украины сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории региона», – говорится в сообщении.

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Уточняется, что переданные сведения могут быть использованы для «проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».

У задержанных были изъяты технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий, которые были переданы представителем украинской армии. Следственное подразделение службы возбудило дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), а также по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

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11 июля ФСБ возбудила уголовное дело в отношении сотрудника одного из российских коммерческих банков по статье о госизмене. Отмечалось, что подозреваемый перевел средства на расчетный счет одной кредитно-финансовой организации Украины для закупки дронов и амуниции для ВСУ.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за госизмену. Теперь пожизненный срок граждане могут получить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника и др. До этого максимальное наказание по статье составляло до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб. Также была ужесточена ответственность за теракты до 20 лет лишения свободы и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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