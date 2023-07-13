ФСБ задержала в Курской области россиян по подозрению в передаче сведений ВСУ

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за госизмену. Теперь пожизненный срок граждане могут получить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника и др. До этого максимальное наказание по статье составляло до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб. Также была ужесточена ответственность за теракты до 20 лет лишения свободы и др.