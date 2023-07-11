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Общество

Против сотрудника банка возбудили дело о госизмене за финансирование ВСУ

Ведомости

Следственный отдел управления ФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье о госизмене за оказание финансовой помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) в отношении сотрудника одного из российских коммерческих банков. Об этом сообщил сайт спецслужбы.

Как отмечается, неназванный сотрудник перевел деньги на расчетный счет одной кредитно-финансовой организаций Украины для закупки дронов, тепловизоров и амуниции для ВСУ в ущерб безопасности РФ.

«В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена) УК России», – говорится в сообщении.

По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно.

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Ранее 5 июля ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене в аэропорту Екатеринбурга, 39-летний гражданин РФ, проживающий за рубежом, также подозревается в финансировании ВСУ.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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