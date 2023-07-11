Против сотрудника банка возбудили дело о госизмене за финансирование ВСУ
Следственный отдел управления ФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье о госизмене за оказание финансовой помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) в отношении сотрудника одного из российских коммерческих банков. Об этом сообщил сайт спецслужбы.
Как отмечается, неназванный сотрудник перевел деньги на расчетный счет одной кредитно-финансовой организаций Украины для закупки дронов, тепловизоров и амуниции для ВСУ в ущерб безопасности РФ.
«В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена) УК России», – говорится в сообщении.
По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно.
Ранее 5 июля ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене в аэропорту Екатеринбурга, 39-летний гражданин РФ, проживающий за рубежом, также подозревается в финансировании ВСУ.
28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.