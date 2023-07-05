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ФСБ задержала подозреваемого в госизмене в аэропорту Екатеринбурга

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, обвиняемого в госизмене за финансовую поддержку ВСУ, при попытке пересечь границу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«Пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ. Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).

По версии следствия, 39-летний мужчина переводил деньги на банковский счет, созданный для сбора средств в поддержку ВСУ, а также купил оборудование спутниковой связи для передачи координат российской армии артиллерийским подразделениям противника.

Уточняется, что гражданин был задержан в аэропорту Екатеринбурга. В его отношении возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

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4 июля по делу о госизмене был задержан гражданин России по фамилии Наухацкий. В тот же день в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство о его аресте. На сайте «Яндекс.Услуги» в карточке некоего Наухацкого сказано, что он оказывает все виды детективных услуг на территории РФ и зарубежья и является основателем и руководителем многопрофильного детективного агентства. ТАСС уточняет, что Наухацкий до марта 2020 г. был зарегистрирован в качестве предпринимателя в Черноморском районе Крыма и занимался детективной деятельностью. 

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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