ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

В открытых источниках Андрей Викторович Наухацкий фигурирует как детектив. На сайте «Яндекс.Услуги» в карточке некоего Наухацкого сказано, что он оказывает все виды детективных услуг на территории РФ и зарубежья и является основателем и руководителем многопрофильного детективного агентства. ТАСС уточняет, что Наухацкий до марта 2020 г. был зарегистрирован в качестве предпринимателя в Черноморском районе Крыма и занимался детективной деятельностью.