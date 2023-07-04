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ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала мужчину по фамилии Наухацкий по делу о госизмене. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

В Лефортовском райсуде Москвы 4 июля зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу А. В. Наухацкому. Основание для ареста – ст. 275 УК РФ (госизмена). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно.

В открытых источниках Андрей Викторович Наухацкий фигурирует как детектив. На сайте «Яндекс.Услуги» в карточке некоего Наухацкого сказано, что он оказывает все виды детективных услуг на территории РФ и зарубежья и является основателем и руководителем многопрофильного детективного агентства. ТАСС уточняет, что Наухацкий до марта 2020 г. был зарегистрирован в качестве предпринимателя в Черноморском районе Крыма и занимался детективной деятельностью.

В июне сотрудники ФСБ заподозрили жителя Пензенской области в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) сведений о российских военнослужащих и их семьях. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту госизмены (ст. 275 УК РФ).

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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