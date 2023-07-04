Суд в Москве арестовал иностранца по фамилии Ерменко по делу о шпионаже
Суд отправил в СИЗО иностранного гражданина по фамилии Ерменко по делу о шпионаже. Об этом сообщили в Лефортовском суде Москвы, пишет «РИА Новости».
Ерменко С. П. вменяется ст. 276 УК РФ (шпионаж). Уточняется, что он был отправлен в СИЗО на два месяца. Ранее об избрании такой меры пресечения попросили в ФСБ России.
4 июля в ФСБ рассказали, что в Тюмени был задержан пособник украинских спецслужб, который, по данным ведомства, склонял офицера к переходу на сторону ВСУ в зоне спецоперации. В отношении него было возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).
В конце июня Лефортовский суд столицы арестовал на два месяца гражданку Украины по фамилии Ищук по делу о шпионаже. Ранее ее задержали в ЛНР по подозрению в сборе данных о дислокации российских военных. По версии следствия, с октября 2022 г. женщина собирала сведения о ВС РФ и народной милиции ЛНР по заданию неназванного человека, действовавшего в интересах украинской военной разведки. Сама задержанная призналась, что передавала информацию через мессенджер Telegram.