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Общество

Суд в Москве арестовал иностранца по фамилии Ерменко по делу о шпионаже

Ведомости

Суд отправил в СИЗО иностранного гражданина по фамилии Ерменко по делу о шпионаже. Об этом сообщили в Лефортовском суде Москвы, пишет «РИА Новости».

Ерменко С. П. вменяется ст. 276 УК РФ (шпионаж). Уточняется, что он был отправлен в СИЗО на два месяца. Ранее об избрании такой меры пресечения попросили в ФСБ России.

4 июля в ФСБ рассказали, что в Тюмени был задержан пособник украинских спецслужб, который, по данным ведомства, склонял офицера к переходу на сторону ВСУ в зоне спецоперации. В отношении него было возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании в Тюмени пособника украинских спецслужб

В конце июня Лефортовский суд столицы арестовал на два месяца гражданку Украины по фамилии Ищук по делу о шпионаже. Ранее ее задержали в ЛНР по подозрению в сборе данных о дислокации российских военных. По версии следствия, с октября 2022 г. женщина собирала сведения о ВС РФ и народной милиции ЛНР по заданию неназванного человека, действовавшего в интересах украинской военной разведки. Сама задержанная призналась, что передавала информацию через мессенджер Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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