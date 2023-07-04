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ФСБ сообщила о задержании в Тюмени пособника украинских спецслужб

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени пособника украинских спецслужб, который склонял офицера к переходу на сторону ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. 

«В городе Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»). 

В качестве аргументов мужчина использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие российскую армию, а также обещал связать военнослужащих России с представителями украинских разведывательных органов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение. 

4 июля ФСБ также сообщила о задержании гражданина Украины, который проживает на территории ЛНР, по подозрению в шпионаже. По информации ведомства, мужчина собирал и передавал сведения о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и российской армии. В его отношении возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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