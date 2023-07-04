ФСБ сообщила о задержании в Тюмени пособника украинских спецслужб

4 июля ФСБ также сообщила о задержании гражданина Украины, который проживает на территории ЛНР, по подозрению в шпионаже. По информации ведомства, мужчина собирал и передавал сведения о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и российской армии. В его отношении возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ).