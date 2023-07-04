ФСБ сообщила о задержании в Тюмени пособника украинских спецслужб
Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени пособника украинских спецслужб, который склонял офицера к переходу на сторону ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«В городе Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
В качестве аргументов мужчина использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие российскую армию, а также обещал связать военнослужащих России с представителями украинских разведывательных органов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.
4 июля ФСБ также сообщила о задержании гражданина Украины, который проживает на территории ЛНР, по подозрению в шпионаже. По информации ведомства, мужчина собирал и передавал сведения о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и российской армии. В его отношении возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ).