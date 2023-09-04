Подать и отозвать согласие на обработку биометрии можно будет через «Госуслуги»

31 августа о возможности отказаться от сбора и хранения биометрических данных сообщал Росстат. Тогда заявлялось, что при отказе пользователю будут недоступны услуги, предоставляемые с биометрией, включая оплату с идентификацией голосом или по лицу. Однако в случае изменения решения запрет можно будет отозвать.