Подать и отозвать согласие на обработку биометрии можно будет через «Госуслуги»
Граждане России смогут подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС) через личный кабинет на портале госуслуг, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
Кроме того, россияне получат доступ к сведениям о согласиях на обработку биометрии.
Единая биометрическая система – сервис, позволяющий получать услуги удаленно с помощью биометрии – лица и голоса.
31 августа о возможности отказаться от сбора и хранения биометрических данных сообщал Росстат. Тогда заявлялось, что при отказе пользователю будут недоступны услуги, предоставляемые с биометрией, включая оплату с идентификацией голосом или по лицу. Однако в случае изменения решения запрет можно будет отозвать.