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Общество

Подать и отозвать согласие на обработку биометрии можно будет через «Госуслуги»

Ведомости

Граждане России смогут подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС) через личный кабинет на портале госуслуг, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Кроме того, россияне получат доступ к сведениям о согласиях на обработку биометрии.

Единая биометрическая система – сервис, позволяющий получать услуги удаленно с помощью биометрии – лица и голоса.

31 августа о возможности отказаться от сбора и хранения биометрических данных сообщал Росстат. Тогда заявлялось, что при отказе пользователю будут недоступны услуги, предоставляемые с биометрией, включая оплату с идентификацией голосом или по лицу. Однако в случае изменения решения запрет можно будет отозвать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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