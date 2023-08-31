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Роскачество: россияне в любой момент могут отказаться от передачи биометрии в ЕБС

Ведомости

Россияне смогут отказаться от сбора и хранения биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС) в любой момент, конкретных сроков для отказа от их передачи нет. Об этом сообщили в Роскачестве, передает «РИА Новости».

«Активно обсуждается информация о том, что отказаться от передачи и использования своих биометрических данных можно только до 1 сентября, и после этой даты уже ничего нельзя сделать. На самом деле это не так», – сказано в сообщении.

Конкретных сроков для отказа нет, сделать это можно в любой момент, обратившись в МФЦ, уточнили в Роскачестве. Там добавили, что если гражданин передумает, то он сможет впоследствии отозвать свой запрет. Отмечается, что в таком случае пользователю будут недоступны услуги, предоставляемые с биометрией, включая оплату с идентификацией голосом или по лицу.

Отозвать согласие на использование биометрии конкретной организацией можно, также обратившись туда. Кроме того, с 2024 г. сделать это можно будет через «Госуслуги». На портале появится раздел «Биометрия», где будут отображены все оформленные ранее согласия.

Ранее по теме: Банки начали уведомлять клиентов о переносе биометрии в ЕБС

ЕБС была создана в 2018 г. по инициативе Минкомсвязи (преемник – Минцифры) и Банка России. Ее оператором был назначен «Ростелеком». Сценарии использования системы первоначально были заточены под банковскую сферу и предусматривали возможность открытия банковского счета или оформления кредита.

С 1 июня в силу вступил закон, согласно которому биометрия будет обрабатываться только внутри ЕБС. Банки и другие организации, которые хранят такие данные, должны передать их в систему до 30 сентября 2023 г., уведомив об этом клиентов за 30 дней до передачи.

Биометрические данные сдаются добровольно. В конце 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении тех, кто отказался от ее сдачи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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