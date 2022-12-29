Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии

Принятый закон фиксирует добровольный статус сдачи биометрии, причем сбор биометрии несовершеннолетних будут проводить только с согласия родителей. Отказ от сдачи биометрии можно оформить в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, любая дискриминация или отказ в предоставлении услуг в связи с этим будут наказываться.