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Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрических данных россиян, а также на любую дискриминацию в отношении тех, кто отказался от ее сдачи. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Принятый закон фиксирует добровольный статус сдачи биометрии, причем сбор биометрии несовершеннолетних будут проводить только с согласия родителей. Отказ от сдачи биометрии можно оформить в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, любая дискриминация или отказ в предоставлении услуг в связи с этим будут наказываться.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что бесконтрольным сбором биометрии россиян заняты различные коммерческие организации, при этом данные зачастую утекают и попадают в руки злоумышленников. В соответствии же с принятым законом все биометрические данные граждан будут размещаться и обрабатываться в единой государственной системе, причем виды собираемой биометрии ограничиваются изображением лица и образцом голоса. 

Помимо этого можно в любой момент отозвать данное ранее согласие на обработку биометрии. За несовершеннолетних детей это могут сделать родители или опекуны.

Ранее по теме: Госуслуги в МФЦ будут оказывать по биометрии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных