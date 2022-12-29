Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрических данных россиян, а также на любую дискриминацию в отношении тех, кто отказался от ее сдачи. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Принятый закон фиксирует добровольный статус сдачи биометрии, причем сбор биометрии несовершеннолетних будут проводить только с согласия родителей. Отказ от сдачи биометрии можно оформить в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, любая дискриминация или отказ в предоставлении услуг в связи с этим будут наказываться.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что бесконтрольным сбором биометрии россиян заняты различные коммерческие организации, при этом данные зачастую утекают и попадают в руки злоумышленников. В соответствии же с принятым законом все биометрические данные граждан будут размещаться и обрабатываться в единой государственной системе, причем виды собираемой биометрии ограничиваются изображением лица и образцом голоса.
Помимо этого можно в любой момент отозвать данное ранее согласие на обработку биометрии. За несовершеннолетних детей это могут сделать родители или опекуны.