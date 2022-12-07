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Госуслуги в МФЦ будут оказывать по биометрии

Но отсутствие этих данных не должно стать причиной отказа в предоставлении услуг
Екатерина Кинякина Анна Устинова
В случае предоставления согласия на обработку биометрических ПД гражданин сможет получить те же госуслуги, что и с паспортом / Алексей Куденко / РИА Новости

Госуслуги, предоставляемые в многофункциональных центрах (МФЦ), могут стать доступными без предъявления паспорта, просто по биометрической идентификации. Такую возможность предусматривают поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта, регулирующего работу ГИС «Единая биометрическая система» (ЕБС).

Помимо того, поправки запрещают хранить в ЕБС информацию о детях, не достигших 14 лет, и геномную информацию. Копия поправок есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердил источник, близкий к авторам законопроекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных