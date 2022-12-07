Госуслуги в МФЦ будут оказывать по биометрии

Госуслуги в МФЦ будут оказывать по биометрииНо отсутствие этих данных не должно стать причиной отказа в предоставлении услуг
Госуслуги, предоставляемые в многофункциональных центрах (МФЦ), могут стать доступными без предъявления паспорта, просто по биометрической идентификации. Такую возможность предусматривают поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта, регулирующего работу ГИС «Единая биометрическая система» (ЕБС).
Помимо того, поправки запрещают хранить в ЕБС информацию о детях, не достигших 14 лет, и геномную информацию. Копия поправок есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердил источник, близкий к авторам законопроекта.
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