Глава МОК заявил о невозможности изоляции всех российских атлетов
Полная изоляция российских и белорусских спортсменов не соответствует ценностям Международного олимпийского комитета. Об этом заявил CNBC президент МОК Томас Бах.
«С одной стороны, у нас есть российское правительство, которое хочет, чтобы мы игнорировали мир. С другой стороны, украинское правительство заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с точки зрения наших ценностей. Это невозможно с точки зрения прав человека», – объяснил Бах.
Исходя из этого, МОК решил «защитить права человека отдельных спортсменов, но наказать российское государство, правительство, за нарушение Олимпийской хартии».
По словам Баха, МОК разработал формулу, согласно которой игрокам, которые не связаны с российскими и белорусскими военными и другими правительственными службами, будет разрешено участвовать в Играх в индивидуальном качестве.
«Однажды я назвал ложью прошлого слова некоторых спортивных чиновников, которые говорили, что спорт не имеет ничего общего с политикой и деньгами. Наверное, это неправильно. Мы должны сотрудничать с политикой», - признался Бах.
В марте Польша выдвинула требования к российским атлетам подписать заявление об осуждении военной операции на Украине для участия в Европейских играх, которые являются частью отбора на Олимпийские игры в 2024 г. В мае руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал недопустимым подписание российскими спортсменами деклараций политического характера для участия в международных соревнованиях.