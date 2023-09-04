Глава МОК заявил о невозможности изоляции всех российских атлетов

«С одной стороны, у нас есть российское правительство, которое хочет, чтобы мы игнорировали мир. С другой стороны, украинское правительство заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с точки зрения наших ценностей. Это невозможно с точки зрения прав человека», – объяснил Бах.