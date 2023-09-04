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Глава МОК заявил о невозможности изоляции всех российских атлетов

Ведомости

Полная изоляция российских и белорусских спортсменов не соответствует ценностям Международного олимпийского комитета. Об этом заявил CNBC президент МОК Томас Бах.

 «С одной стороны, у нас есть российское правительство, которое хочет, чтобы мы игнорировали мир. С другой стороны, украинское правительство заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с точки зрения наших ценностей. Это невозможно с точки зрения прав человека», – объяснил Бах.

Исходя из этого, МОК решил «защитить права человека отдельных спортсменов, но наказать российское государство, правительство, за нарушение Олимпийской хартии».

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По словам Баха, МОК разработал формулу, согласно которой игрокам, которые не связаны с российскими и белорусскими военными и другими правительственными службами, будет разрешено участвовать в Играх в индивидуальном качестве.

«Однажды я назвал ложью прошлого слова некоторых спортивных чиновников, которые говорили, что спорт не имеет ничего общего с политикой и деньгами. Наверное, это неправильно. Мы должны сотрудничать с политикой», - признался Бах.

В марте Польша выдвинула требования к российским атлетам подписать заявление об осуждении военной операции на Украине для участия в Европейских играх, которые являются частью отбора на Олимпийские игры в 2024 г. В мае руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал недопустимым подписание российскими спортсменами деклараций политического характера для участия в международных соревнованиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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