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В Санкт-Петербурге рядом с военкоматом сработало самодельное взрывное устройство

Ведомости

На улице Крупской в Санкт-Петербурге рядом со зданием военкомата сработало самодельное взрывное устройство, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Невского района города.

«Сработало самодельное взрывное устройство. Около дома 5 по улице Крупской. Пострадавших и возгорания нет, работает следственно-оперативная группа», – сказано в сообщении. 

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25 августа в ФСБ напомнили, что поджоги военкоматов, зданий ведомств и объектов на РЖД чаще всего квалифицируются «как террористический акт, диверсия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Некоторые из поджигателей получили наказание в виде лишения свободы сроком до 19 лет. В настоящее время суды рассматривают еще 22 уголовных дела по факту поджогов.

В конце января в России вынесли первый приговор за поджог военкомата по статье о терроризме. В 2022 г. в ночь на 4 мая двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. Согласно материалам дела, в это время в здании находился сторож. Пострадавших в результате пожара не было. Одного из фигурантов дела Владислава Борисенко признали виновным по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК), его приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 6000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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