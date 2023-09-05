В Санкт-Петербурге рядом с военкоматом сработало самодельное взрывное устройство
На улице Крупской в Санкт-Петербурге рядом со зданием военкомата сработало самодельное взрывное устройство, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Невского района города.
«Сработало самодельное взрывное устройство. Около дома 5 по улице Крупской. Пострадавших и возгорания нет, работает следственно-оперативная группа», – сказано в сообщении.
25 августа в ФСБ напомнили, что поджоги военкоматов, зданий ведомств и объектов на РЖД чаще всего квалифицируются «как террористический акт, диверсия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Некоторые из поджигателей получили наказание в виде лишения свободы сроком до 19 лет. В настоящее время суды рассматривают еще 22 уголовных дела по факту поджогов.
В конце января в России вынесли первый приговор за поджог военкомата по статье о терроризме. В 2022 г. в ночь на 4 мая двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. Согласно материалам дела, в это время в здании находился сторож. Пострадавших в результате пожара не было. Одного из фигурантов дела Владислава Борисенко признали виновным по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК), его приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 6000 руб.