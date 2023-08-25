ФСБ: за поджогами стоят предлагающие «быстрый заработок» украинские спецслужбы

В начале августа предупреждение выпускали МВД и Генпрокуратура. По данным МВД, злоумышленники сначала похищают деньги, а потом предлагают потерпевшим «отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании». «Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», – пояснили в МВД. В Генпрокуратуре напомнили, что сотрудники правоохранительных органов не привлекают людей к содействию с помощью телефонного разговора и не просят совершить противоправное действие.