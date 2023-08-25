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ФСБ: за поджогами стоят предлагающие «быстрый заработок» украинские спецслужбы

Ведомости

За поджогами зданий МВД, Минобороны, а также инфраструктуры РЖД стоят украинские спецслужбы, которые размещают на различных интернет-площадках, в том числе в Telegram-каналах по поиску работы и онлайн-казино, объявления о «быстром заработке», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Согласно результатам проведенных расследований, вербовщики гарантируют квалификацию совершенных преступлений как небольшой тяжести. При этом гонорар в 10 000–20 000 руб. покроет все издержки, заявляют они.

В ФСБ отметили, что целевой аудиторией таких сообщений являются молодые люди и несовершеннолетние, пожилые люди и страдающие психологическими заболеваниями, а также радикалы и маргиналы. По данным ведомства, зачастую они не отдают себе отчета в тяжести совершенных преступлений.

В ФСБ напомнили, что поджоги военкоматов, зданий ведомств и объектов на РЖД чаще всего квалифицируются «как террористический акт, диверсия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Некоторые из поджигателей получили наказание в виде лишения свободы сроком до 19 лет. В настоящее время суды рассматривают еще 22 уголовных дела по факту поджогов.

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В начале августа предупреждение выпускали МВД и Генпрокуратура. По данным МВД, злоумышленники сначала похищают деньги, а потом предлагают потерпевшим «отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании». «Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», – пояснили в МВД. В Генпрокуратуре напомнили, что сотрудники правоохранительных органов не привлекают людей к содействию с помощью телефонного разговора и не просят совершить противоправное действие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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